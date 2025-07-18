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Футболист «Спартака» потратил 100 тысяч рублей на игрушку

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев рассказал, как потратил 100 тысяч рублей на игрушку медведя Bearbrick.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Расскажи еще что-то о себе, что никто не знает?
— Коллекционирую игрушки — медведей Bearbrick. У меня их уже штук восемь.

— Необычно.
— Увидел их в аккаунте у Тимати. Сначала сам купил, потом жена подарила. Так и пошло.

— Они недешевые. Видел такого медведя за 290 тысяч рублей.
— Цена зависит от редкости и материала. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Ну, около 100 тысяч. Мои — чуть дешевле. Одного мне подарили на свадьбу. Тоже футболист, Дима Цыпченко — мы знакомы с «Чертаново», — сказал Пруцев в интервью Sport24.

Данил Пруцев выступает за «Спартак» с 2022 года. В прошлом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Пруцев провел за красно-белых 19 матчей, забив один мяч. Контракт игрока со столичным клубом истекает через год.

19 июля «Спартак» проведет первый матч в новом сезоне РПЛ. Красно-белые сыграют с махачкалинским «Динамо».