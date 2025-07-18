Футболист «Спартака» потратил 100 тысяч рублей на игрушку

— Они недешевые. Видел такого медведя за 290 тысяч рублей.

— Цена зависит от редкости и материала. Недавно был день рождения друга, я ему подарил такого медведя. Сумма? Ну, около 100 тысяч. Мои — чуть дешевле. Одного мне подарили на свадьбу. Тоже футболист, Дима Цыпченко — мы знакомы с «Чертаново», — сказал Пруцев в интервью Sport24.