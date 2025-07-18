Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
6.18
Футбол. Лига конференций
завершен
Клифтонвилл
2
:
Сент-Джозефс
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викингур Р
8
:
Малишево
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Клаксвик
2
:
СИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ла Фиорита
2
:
Вардар
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
П 5:6
Партизан
2
:
АЕК Л
1
П1
X
П2

У «Спартака» может появиться форма синего цвета

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Спартака» Вячеслав Соловьев анонсировал появление третьего комплекта формы в сезоне-2025/26. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

По словам Соловьева, альтернативный комплект будет представлен в сентябре.

«Третий комплект будет более современным и креативным, с разными волнами. Нестандартный в цветах, паттернах. Та часть болельщиков, которая хотела увидеть что-то смелое, увидит. Синий цвет? Это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли “Спартак” снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», — сказал Соловьев.

В сезоне-1993/94 «Спартак» сыграл в сине-белом комплекте формы в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (1:4). Это был первый матч в истории клуба на групповом этапе турнира. В день игры монегаски нарушили предварительную договоренность о цветах экипировки и вышли на поле в традиционных для обоих клубов красно-белых цветах, предоставив «Спартаку» непривычный синий комплект формы.

В XXI веке у «Спартака» было несколько альтернативных комплектов формы, в дизайне которых использовался черный цвет.

В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.