У «Спартака» может появиться форма синего цвета

«Третий комплект будет более современным и креативным, с разными волнами. Нестандартный в цветах, паттернах. Та часть болельщиков, которая хотела увидеть что-то смелое, увидит. Синий цвет? Это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли “Спартак” снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», — сказал Соловьев.