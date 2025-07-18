У «Спартака» может появиться форма синего цвета

По словам Соловьева, альтернативный комплект будет представлен в сентябре.
«Третий комплект будет более современным и креативным, с разными волнами. Нестандартный в цветах, паттернах. Та часть болельщиков, которая хотела увидеть что-то смелое, увидит. Синий цвет? Это часть нашей истории, это не отменить. Еще не думали о том, может ли “Спартак” снова играть в синем. Но мы этого не стесняемся, если будет предпосылка, чтобы это выглядело интересно», — сказал Соловьев.
В сезоне-1993/94 «Спартак» сыграл в сине-белом комплекте формы в выездном матче Лиги чемпионов против «Монако» (1:4). Это был первый матч в истории клуба на групповом этапе турнира. В день игры монегаски нарушили предварительную договоренность о цветах экипировки и вышли на поле в традиционных для обоих клубов красно-белых цветах, предоставив «Спартаку» непривычный синий комплект формы.
В XXI веке у «Спартака» было несколько альтернативных комплектов формы, в дизайне которых использовался черный цвет.
В субботу, 19 июля, «Спартак» откроет новый сезон в РПЛ домашним матчем против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.