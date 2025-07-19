1-й тур РПЛ, ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

Команды встречались между собой четыре раза — все игры состоялись в сезоне-2024/25. Причем хозяева не побеждали ни разу. Преимущество у «Динамо» — две победы при одной ничьей и одном поражении. Причем в Москве махачкалинцы добились двух побед — 1:0 в Кубке России и 2:1 в Премьер-лиге. Красно-белые этим летом пока обходятся без громких трансферов. Подписан контракт с экс-нападающим ЦСКА и «Зенита» Антоном Заболотным, вернулись из аренд полузащитники Игорь Дмитриев («Крылья Советов») и Даниил Зорин («Ахмат»). Покинули «Спартак» защитники Миенти Абена и Павел Маслов, а также полузащитники Антон Зиньковский (арендован «Крыльями») и Михаил Игнатов («Сочи»).