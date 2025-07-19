1-й тур РПЛ, ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

«Тур де Франс». Этап 14
13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Накануне была проведена горная гонка с раздельным стартом. Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates — XRG стал победителем 13-го этапа «Тур де Франс», преодолев дистанцию в 10,9 км за 23.00,19. После этого этапа Погачар увеличил отрыв в генеральной классификации от идущего на втором месте датчанина Йонаса Вингегора до 4 минут 7 секунд. Во время 14-го этапа спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в Пиренеях от По до Люшон-Супербаньер в 182,6 км. Сможет ли датский велогонщик сократить разрыв и не отпустить соперника в отрыв?
Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Техническое соло (женщины)
13:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
В субботу будут разыграны первые медали в синхронном плавании на чемпионате мира 2025 года. По итогам квалификации россиянка Татьяна Гайдай заняла седьмое место, отстав от лидера Сюй Хуэйянь из Китая на 19,8567 балла. Попасть в тройку призеров в финале для россиянки будет настоящим сюрпризом. Зато за медали будет биться белоруска Василина Хондошко, ставшая второй в квалификации.
Российская Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Команды встречались между собой четыре раза — все игры состоялись в сезоне-2024/25. Причем хозяева не побеждали ни разу. Преимущество у «Динамо» — две победы при одной ничьей и одном поражении. Причем в Москве махачкалинцы добились двух побед — 1:0 в Кубке России и 2:1 в Премьер-лиге. Красно-белые этим летом пока обходятся без громких трансферов. Подписан контракт с экс-нападающим ЦСКА и «Зенита» Антоном Заболотным, вернулись из аренд полузащитники Игорь Дмитриев («Крылья Советов») и Даниил Зорин («Ахмат»). Покинули «Спартак» защитники Миенти Абена и Павел Маслов, а также полузащитники Антон Зиньковский (арендован «Крыльями») и Михаил Игнатов («Сочи»).
Махачкалинцы на трансферном рынке также не активны. Из аренды в «Уфе» вернулся полузащитник Шамиль Исаев. Главная потеря — нападающий Эгаш Касинтура, также клуб покинули форвард Абакар Гаджиев и защитники Илья Кирш и Викторьен Ангбан. Смогут ли махачкалинцы отобрать очки у красно-белых?
В субботу состоятся еще два матча первого тура нового сезона. В Тольятти сойдутся «Акрон» и самарские «Крылья Советов», а «Локомотив» примет вернувшийся в Премьер-лигу клуб «Сочи».
Волейбол (мужчины). Лига наций. Словения — Италия, предварительный этап
21:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В столице Словении Любляне проходят матчи третьей игровой недели Лиги наций. Итальянцы на данный момент находятся на втором месте в турнирной таблице после 10 матчей, уступая лишь сборной Бразилии. В составе итальянской команды выделяются диагональный Юрий Романо, связующий Симоне Джанелли и доигровщик Алессандро Микьелетто. Сборная Словении борется за место в топ-7, чтобы пробиться в финальную стадию турнира. Для этого им необходимо побеждать в каждом из оставшихся матчей. Смогут ли словенцы дома переиграть одну из сильнейших волейбольных команд мира — сборную Италии.