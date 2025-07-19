Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.43
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
20:30
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
20.07
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.52
П2
1.54
Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

1-й тур РПЛ, ЧМ по водным видам спорта, «Тур де Франс», волейбольная Лига наций: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях субботы, 19 июля, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Елена Афонина/ТАСС

«Тур де Франс». Этап 14

13:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Накануне была проведена горная гонка с раздельным стартом. Словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates — XRG стал победителем 13-го этапа «Тур де Франс», преодолев дистанцию в 10,9 км за 23.00,19. После этого этапа Погачар увеличил отрыв в генеральной классификации от идущего на втором месте датчанина Йонаса Вингегора до 4 минут 7 секунд. Во время 14-го этапа спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в Пиренеях от По до Люшон-Супербаньер в 182,6 км. Сможет ли датский велогонщик сократить разрыв и не отпустить соперника в отрыв?

Чемпионат мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Техническое соло (женщины)

13:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

В субботу будут разыграны первые медали в синхронном плавании на чемпионате мира 2025 года. По итогам квалификации россиянка Татьяна Гайдай заняла седьмое место, отстав от лидера Сюй Хуэйянь из Китая на 19,8567 балла. Попасть в тройку призеров в финале для россиянки будет настоящим сюрпризом. Зато за медали будет биться белоруска Василина Хондошко, ставшая второй в квалификации.

Российская Премьер-лига. 1-й тур. «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 20:30
Спартак
-
Динамо Мх
-

20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Команды встречались между собой четыре раза — все игры состоялись в сезоне-2024/25. Причем хозяева не побеждали ни разу. Преимущество у «Динамо» — две победы при одной ничьей и одном поражении. Причем в Москве махачкалинцы добились двух побед — 1:0 в Кубке России и 2:1 в Премьер-лиге. Красно-белые этим летом пока обходятся без громких трансферов. Подписан контракт с экс-нападающим ЦСКА и «Зенита» Антоном Заболотным, вернулись из аренд полузащитники Игорь Дмитриев («Крылья Советов») и Даниил Зорин («Ахмат»). Покинули «Спартак» защитники Миенти Абена и Павел Маслов, а также полузащитники Антон Зиньковский (арендован «Крыльями») и Михаил Игнатов («Сочи»).

Махачкалинцы на трансферном рынке также не активны. Из аренды в «Уфе» вернулся полузащитник Шамиль Исаев. Главная потеря — нападающий Эгаш Касинтура, также клуб покинули форвард Абакар Гаджиев и защитники Илья Кирш и Викторьен Ангбан. Смогут ли махачкалинцы отобрать очки у красно-белых?

В субботу состоятся еще два матча первого тура нового сезона. В Тольятти сойдутся «Акрон» и самарские «Крылья Советов», а «Локомотив» примет вернувшийся в Премьер-лигу клуб «Сочи».

Волейбол (мужчины). Лига наций. Словения — Италия, предварительный этап

21:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В столице Словении Любляне проходят матчи третьей игровой недели Лиги наций. Итальянцы на данный момент находятся на втором месте в турнирной таблице после 10 матчей, уступая лишь сборной Бразилии. В составе итальянской команды выделяются диагональный Юрий Романо, связующий Симоне Джанелли и доигровщик Алессандро Микьелетто. Сборная Словении борется за место в топ-7, чтобы пробиться в финальную стадию турнира. Для этого им необходимо побеждать в каждом из оставшихся матчей. Смогут ли словенцы дома переиграть одну из сильнейших волейбольных команд мира — сборную Италии.

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше