Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Впервые за много лет «Зенит» вступает в сезон, не являясь действующим чемпионом. Тем сильнее мотивация Сергея Семака вернуть титул на берега Невы, упущенный в год столетия клуба. Для этого «Зенит» активно работает на трансферном рынке. Бразильский полузащитник Жерсон и аргентинский защитник Вега уже в Питере, но наверняка к сентябрю будут и другие новички.