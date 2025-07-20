Матч «Зенит» — «Ростов» 20 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:00 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр матча — Рафаэль Шафеев (Волгоград). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Впервые за много лет «Зенит» вступает в сезон, не являясь действующим чемпионом. Тем сильнее мотивация Сергея Семака вернуть титул на берега Невы, упущенный в год столетия клуба. Для этого «Зенит» активно работает на трансферном рынке. Бразильский полузащитник Жерсон и аргентинский защитник Вега уже в Питере, но наверняка к сентябрю будут и другие новички.
В предсезонных матчах, которые «Зенит» проводил дома, сине-бело-голубые выглядели солидно, за исключением неожиданного поражения от калининградской «Балтики» (1:2). В остальном сплошь победы, обычно с крупным счетом.
«Ростову» труднее. Еще в прошлом сезоне дончан покинул главный тренер Валерий Карпин, однако его помощник Джонатан Альба справляется неплохо. Больше проблем с составом: команду покинули несколько ведущих игроков, таких как защитник Максим Осипенко и нападающий Николай Комличенко, а трансферы «на вход» не так впечатляют, можно отметить разве что Тимура Сулейманова, пришедшего на смену Комличенко из «Локомотива».
В товарищеских матчах ростовчане уступили «Краснодару» 2:4 и «Факелу» 0:2, но обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1). В Петербурге, где «Ростов» проиграл четыре очные встречи подряд, желто-синим вряд ли будет легко. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры отдают предпочтение петербургскому клубу. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1,32, а шансы «Ростова» оценили в 9,50. Ничья идет с коэффициентом 5,80. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,70, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,20. Наиболее вероятный счет — 2:0 в пользу петербургского клуба за 6,50.