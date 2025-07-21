«Ахмат» подписал сенегальского защитника

Пресс-служба «Ахмата» объявила о переходе центрального защитника Усмана Ндонга. Сенегальский футболист ранее играл за «Гол Гохар» в чемпионате Ирана.
«Усман Ндонг — игрок ФК “Ахмат”. Очередным новичком команды в летнее трансферное окно стал легионер из Сенегала Усман Ндонг. Он перешел в “Ахмат” из чемпионата Ирана. В тридцати матчах за команду “Гол Гохар Сирджан” отметился тремя забитыми голами. Усман Ндонг играет на позиции центрального защитника. Контракт с футболистом заключен на три года. Добро пожаловать в “Ахмат”, — сказано в сообщении пресс-службы грозненского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале “Ахмата”.
Прошлый сезон Российской Премьер-лиги «Ахмат» завершил на 14-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах грозненцы одолели «Урал». В первом туре нового сезона «Ахмат» проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2.
В межсезонье «Ахмат» сменил главного тренера. Место Сергея Ташуева занял экс-наставник «Краснодара» и тульского «Арсенала» Александр Сторожук. Также клуб подписал несколько новичков. Состав команды пополнили два футболиста из Анголы: опорный полузащитник сборной Мануэль Келиано и ранее игравший за «Уфу» и махачкалинское «Динамо» нападающий Эгаш Касинтура. Абакар Гаджиев также перешел в «Ахмат» из махачкалинского клуба РПЛ. А из вылетевшего в Первую лигу «Оренбурга» были подписаны защитник Максим Сидоров и нападающий Брайан Мансилья.
Грозненский клуб покинули защитники Александр Жиров и Лео Гогличидзе, полузащитники Евгений Харин, Минкаил Мацуев и Владислав Камилов, нападающий Родриго Руис Диас.