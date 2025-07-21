«Ахмат» подписал сенегальского защитника

«Усман Ндонг — игрок ФК “Ахмат”. Очередным новичком команды в летнее трансферное окно стал легионер из Сенегала Усман Ндонг. Он перешел в “Ахмат” из чемпионата Ирана. В тридцати матчах за команду “Гол Гохар Сирджан” отметился тремя забитыми голами. Усман Ндонг играет на позиции центрального защитника. Контракт с футболистом заключен на три года. Добро пожаловать в “Ахмат”, — сказано в сообщении пресс-службы грозненского клуба, которое было опубликовано в телеграм-канале “Ахмата”.