Агкацев стал обладателем премии «Вратарь года» имени Льва Яшина

«Еще один повод для гордости! Наш Стас стал обладателем премии “Вратарь года” имени Льва Яшина сезона-2024/2025. Поздравляем с наградой, КосмоСтас», — говорится в телеграм-канале клуба.
Ранее Станислав Агкацев получил приз лучшему вратарю сезона-2024/2025 в рамках премии «Герои РПЛ». В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России, набрав 67 очков в 30 турах и опередив «Зенит» на одно очко. Агкацев принял участие во всех 30 матчах турнира, пропустил 23 мяча и 13 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина — это ежегодная награда лучшему голкиперу футбольного сезона в России, учрежденная еще в 1960 году. Проводит его «Коммерсантъ».
Чаще всего приз получал Игорь Акинфеев — 11 раз. На втором месте Ринат Дасаев — 6 раз. Трижды лучшими голкиперами по итогам сезона признавались Вячеслав Малафеев, Сергей Овчинников, Евгений Рудаков, Станислав Черчесов и Лев Яшин.