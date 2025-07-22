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ЦСКА не отпустил Матеуса Алвеса в расположение сборной Бразилии

Футболист ЦСКА Матеус Алвес останется в расположении клуба и продолжит процесс адаптации в команде, несмотря на вызов на матчи молодежной сборной Бразилии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник Матеус Алвес останется в расположении клуба, несмотря на вызов в молодежную сборную Бразилии. Сбор национальной команды стартует 4 августа.

«ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодежной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал и тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Алвеса вызвали в молодежную сборную Бразилии на матчи с парагвайцами, которые должны пройти 8 и 11 августа. Во время сборов ЦСКА проведет матчи против казанского «Рубина» в Российской Премьер-лиге (РПЛ) и тольяттинского «Акрона» в Кубке России.

10 июля 2025 года 20-летний Матеус Алвес перешел в московский ЦСКА, подписав контракт до 2030 год. 21 июля 2025 года в матче чемпионата России против «Оренбурга» (0:0) он дебютировал за новый клуб, выйдя на замену на 59-й минуте.

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