ЦСКА не отпустил Матеуса Алвеса в расположение сборной Бразилии

«ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет — это скорейшая адаптация и результат. Грядущий сбор молодежной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал и тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», — написал Брейдо в телеграм-канале.