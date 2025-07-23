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Чемпион мира по боксу Бивол провел тренировку с «Зенитом»

Российский боксер и чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол провел день на базе футбольного клуба «Зенит».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

34-летний Дмитрий Бивол посетил базу «Зенита», пообщался с игроками и принял участие в занятии.

«Круто. Первые впечатления — класс. У ребят есть всё от “а” до “я”. Это то, что мы всегда ищем, когда проводим какой‑либо сбор. Для боксёров такую базу не собрать. Это мечта любого спортсмена — когда ты можешь просто прийти и заниматься своим делом», — приводит слова Бивола пресс-служба клуба.

На профессиональном ринге у россиянина 24 победы, из них 12 — нокаутом, и 1 поражение. В последнем на данный момент бою, который состоялся 23 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей (114−114, 116−112, 115−113).

В первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака дома обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани. Встреча пройдет 27 июля и начнется в 20 часов по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ, уступив первое место «Краснодару». До этого петербуржцы шесть раз подряд становились победителями чемпионата России.