Чемпион мира по боксу Бивол провел тренировку с «Зенитом»

«Круто. Первые впечатления — класс. У ребят есть всё от “а” до “я”. Это то, что мы всегда ищем, когда проводим какой‑либо сбор. Для боксёров такую базу не собрать. Это мечта любого спортсмена — когда ты можешь просто прийти и заниматься своим делом», — приводит слова Бивола пресс-служба клуба.