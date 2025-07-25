Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:00 мск на стадионе «Лукойл Арена». Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Спартак» начал новый сезон с эмоциональной победы над махачкалинским «Динамо» на своем поле (1:0). Гол забил Маркиньос, но центральной фигурой матча стал арбитр Казарцев, отменивший четыре гола в ворота «Балтики», не назначивший в паре-тройке спорных моментов пенальти и удаливший игрока гостей Аззи в начале второго тайма. По игре красно-белые имели большое преимущество и взяли убедительный реванш у махачкалинцев за сенсационное поражение в предыдущем сезоне, но говорили после финального свистка только о судействе.
«Балтика» тоже играла в Москве, в матче-открытии всего чемпионата со столичным «Динамо», и подопечные Андрея Талалаева неплохо проявили себя, отняв очки у фаворита. Вернувшиеся в РПЛ после годичного отстутствия калининградцы открыли счет в начале встречи — Брайан Хиль стал автором исторического первого гола в российском чемпионате представителя Сальвадора. Правда, удержать победу «Балтике» не удалось, «Динамо» сравняло в начале второй половиные встречи усилиями Касереса, но то, что после этого подопечные Талалаева сумели удержать ничейный исход, следует считать успехом. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Интересно, что «Балтика» исторически является крайне неудобным соперником для «Спартака», но с важной оговоркой — только у себя дома в Калининграде. Вот и в последней очной игре на берегах Балтийского моря в финале Пути регионов Кубка России-2023/24 хозяева добились победы. В Москве совсем другое дело, лишь одна ничья в далеком 1996 году, а так сплошь поражения. Более того, в столице калининградцы не побеждали в 20 подряд матчах чемпионата, не только в играх со «Спартаком».
Букмекеры ожидаемо называют «Спартак» фаворитом. Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1,45. Успех калининградцев оценили в 7,70, раздел очков — в 4,30. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1,85, ТМ 2.5 — за 1,95. Обмен голами предложили за 2,05, обратный вариант — за 1,77. Специалисты полагают, что встреча, вероятнее всего, закончится со счетом 2:0 или 1:0 в пользу красно-белых. На первый результат дали котировку 6,50, на второй — 7,00.