Матч «Спартак» — «Балтика» 26 июля 2025 года: когда начало и где смотреть

Интересно, что «Балтика» исторически является крайне неудобным соперником для «Спартака», но с важной оговоркой — только у себя дома в Калининграде. Вот и в последней очной игре на берегах Балтийского моря в финале Пути регионов Кубка России-2023/24 хозяева добились победы. В Москве совсем другое дело, лишь одна ничья в далеком 1996 году, а так сплошь поражения. Более того, в столице калининградцы не побеждали в 20 подряд матчах чемпионата, не только в играх со «Спартаком».