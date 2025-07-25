Бубнов: «Спартаку» не стоит покупать Пальцева за 5 млн евро

По данным СМИ, «Спартак» ведет активные переговоры по трансферу защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» за 4−5 миллионов евро,
«Если Файзуллаев 500 тысяч стоил, то этот столько же — не больше. Это его цена. Какие 5 миллионов? Вы что, с ума сошли? За 5 миллионов вы можете купить бразильца какого-нибудь хорошего в оборону. Если Пальцев перейдет в “Спартак”, то я из “Коммент. Шоу” уйду, я сразу не появлюсь и больше вообще не буду анализировать ничего. Буду европейский футбол только смотреть», — заявил Бубнов в видеоролике на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
В апреле 2025 года Пальцев и Бубнов вступили в перепалку. В ходе эфира «Коммент. Шоу» экс-защитник сборной СССР спросил у футболиста, как махачкалинцы смогли в Москве «Спартак». «Потому что есть такие как вы, которые мотивируют», — сказал Валентин.
Ответ не устроил Бубнова: «Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?» Пальцев сказал, что у него и ранее была мотивация, но Александр Викторович ее только добавил. Параллельно футболист начал жестикулировать руками — это снова не устроило эксперта: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути, клоун! Чего ты здесь цирк устраиваешь?» — возмутился тогда Бубнов.
В сезоне-2024/2025 на счету Пальцева 34 встречи во всех турнирах и один результативный пас. За сборную России Валентин провел два матча.