«Зенит» отреагировал на информацию о покупке игрока «Фламенго»

«Нет, это не так», — приводит слова Медведева Sport24.
Ранее бразильский журналист Жулио Мигель Нету сообщил, что петербургский клуб готов заплатить 20 миллионов евро за 28-летнего нападающего «Фламенго». Подчеркивалось, что красно-черные считают Педро важным футболистом команды, но готовы продать его в случае предложения, устраивающего все стороны.
Действующее трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.
Ранее в летнее трансферное окно «Зенит» за 25 миллионов евро приобрел другого футболиста «Фламенго» — полузащитника Жерсона.
В первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака дома обыграли «Ростов» со счетом 2:1. В следующем туре «Зенит» сыграет с «Рубином» в Казани. Встреча пройдет 27 июля и начнется в 20 часов по московскому времени.
В минувшем сезоне «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ, уступив первое место «Краснодару». До этого петербуржцы шесть раз подряд становились победителями чемпионата России.