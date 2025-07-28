Отец Глушенкова оценил вероятность ухода Максима из «Зенита»

По итогам второго тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал игру Глушенкова в матче против казанского «Рубина» (2:2). При этом председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухи о возможном уходе игрока из клуба провокацией.
— Что пожелаете сыну в день рождения?
— Творить — как он любит. Надо доказывать. Играть и получать удовольствие от игры. Делать то, что он умеет.
— Он весной говорил, что ловит кайф от игры в сборной. Может, о «Динамо» подумать тогда?
— Ну не знаю. Тут уже Карпину решать. Так, а если лимит придет? Его тем более не отпустят.
— Об уходе из «Зенита» Макс вообще не думает?
— Не думает. Но мое мнение — если будут так каждый раз менять после 45 минут, может, и задумается. Время покажет, — приводит слова Александра Глушенкова «РБ Спорт».
Максим Глушенков присоединился к «Зениту» в июне 2024 года. Вместе с сине-бело-голубыми он стал обладателем Суперкубка России в сезоне-2024/25. Всего за петербургскую команду он провел 28 матчей, забил 11 мячей и отметился пятью голевыми передачами.