«Спартак» обратился в ЭСК по удалениям Заболотного и Маркиньоса

«Спартак» был недоволен решениями ЭСК по итогам игры первого тура против махачкалинского «Динамо» (1:0). Судья той встречи отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.