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«Спартак» обратился в ЭСК по удалениям Заболотного и Маркиньоса

«Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС (ЭСК) по поводу удалений двух футболистов в проигранном матче 2-го тура Российской Премьер-лиги с «Балтикой» (0:3).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Антона Заболотного удалили уже на 11-й минуте игры, Маркиньос получил вторую желтую карточку и был удален на 58-й минуте встречи. Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление Заболотного, футболиста пригласили на заседание, которое пройдет в четверг, 31 июля.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 2, 26.07.2025, 15:00
Спартак
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Балтика
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«Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам — удаление Заболотного и вторая желтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК», — приводит «Чемпионат» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.

«Спартак» был недоволен решениями ЭСК по итогам игры первого тура против махачкалинского «Динамо» (1:0). Судья той встречи отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.

После двух туров московский «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича три набранных очка. 3 августа в рамках третьего тура РПЛ красно-белые в Тольятти сыграют с «Акроном».

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