«Спартак» обратился в ЭСК по удалениям Заболотного и Маркиньоса

Антона Заболотного удалили уже на 11-й минуте игры, Маркиньос получил вторую желтую карточку и был удален на 58-й минуте встречи. Ранее председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит удаление Заболотного, футболиста пригласили на заседание, которое пройдет в четверг, 31 июля.
«Направили обращение в ЭСК по двум эпизодам — удаление Заболотного и вторая желтая карточка Маркиньосу. Также эпизод с красной карточкой должен рассмотреть КДК», — приводит «Чемпионат» слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова.
«Спартак» был недоволен решениями ЭСК по итогам игры первого тура против махачкалинского «Динамо» (1:0). Судья той встречи отменил четыре гола красно-белых, а также в трех спорных эпизодах не стал назначать пенальти в ворота махачкалинцев. «Спартак» подал жалобу в ЭСК РФС, которая признала верными четыре решения Казарцева, еще один момент комиссия не рассматривала.
После двух туров московский «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе подопечных Деяна Станковича три набранных очка. 3 августа в рамках третьего тура РПЛ красно-белые в Тольятти сыграют с «Акроном».