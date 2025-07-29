Мостовой — о Семаке: Не стоит долго работать в одном клубе

«Что касается долгой работы Семака в “Зените”, уже много раз говорил об этом. Когда все хорошо, все тебя будут облизывать и носить на руках. А как только что-то идет не так, тебе будут всякое говорить в спину. Возможно, не стоит работать в одном клубе долгое время, хотя есть много примеров, когда работали и больше шести лет. У всех все по-разному», — цитирует Мостового «Чемпионат».
«У “Зенита” самый сильный состав, но последние игры — подтверждение моих слов, что играют футболисты. Мог ли Семак знать, что выйдет парень и ударит мимо пустых ворот? Кто знал, что на последней минуте пойдет подача в штрафную, а Даку выпрыгнет и забьет головой? Вот чем и прекрасен футбол. Это не наука!» — добавил Мостовой.
Во 2-м туре Российской Премьер-лиги «Зенит» потерял очки в игре с казанским «Рубином» (2:2).
Сергей Семак работает в «Зените» с 2018 года. За это время петербургский клуб 6 лет подряд становился чемпионом России, дважды побеждал в Кубке России и пять раз — в Суперкубке России.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.