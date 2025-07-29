Мостовой — о Семаке: Не стоит долго работать в одном клубе

«Что касается долгой работы Семака в “Зените”, уже много раз говорил об этом. Когда все хорошо, все тебя будут облизывать и носить на руках. А как только что-то идет не так, тебе будут всякое говорить в спину. Возможно, не стоит работать в одном клубе долгое время, хотя есть много примеров, когда работали и больше шести лет. У всех все по-разному», — цитирует Мостового «Чемпионат».