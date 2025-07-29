Форвард «Зенита» Кассьерра может быть арендован клубом Ла Лиги

В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака дома обыграли «Ростов» со счетом 2:1, а затем в Казани сыграли вничью с «Рубином» — 2:2. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.