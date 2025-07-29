Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
перерыв
Иберия 1999
1
:
Левадия
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.80
П2
25.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо
2
:
Сочи
2
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.20
П2
5.26
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Акрон
1
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.25
П2
3.21
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:45
Краснодар
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.30
П2
6.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо К
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дрита
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
7.75
X
4.92
П2
1.41
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Интер Э
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.80
П2
2.04
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.00
П2
35.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Зриньски
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.60
П2
2.68

Форвард «Зенита» Кассьерра может быть арендован клубом Ла Лиги

Как сообщает Estadio Deportivo, испанская «Севилья» хочет арендовать нападающего петербургского «Зенита» Матео Кассьерру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

По данным источника, сделка является сложной ввиду высокой заработной платы колумбийского форварда. Испанский клуб готов взять на себя часть данных расходов.

В минувшем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.

В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака дома обыграли «Ростов» со счетом 2:1, а затем в Казани сыграли вничью с «Рубином» — 2:2. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.

В минувшем сезоне «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ, уступив первое место «Краснодару». До этого петербуржцы шесть раз подряд становились победителями чемпионата России.