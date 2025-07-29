Форвард «Зенита» Кассьерра может быть арендован клубом Ла Лиги

По данным источника, сделка является сложной ввиду высокой заработной платы колумбийского форварда. Испанский клуб готов взять на себя часть данных расходов.
В минувшем сезоне Матео Кассьерра принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака дома обыграли «Ростов» со счетом 2:1, а затем в Казани сыграли вничью с «Рубином» — 2:2. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.
В минувшем сезоне «Зенит» финишировал вторым в таблице РПЛ, уступив первое место «Краснодару». До этого петербуржцы шесть раз подряд становились победителями чемпионата России.