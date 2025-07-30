Губернатор Федорищев: «Крылья Советов» вернут долг Ростеху

— Мы с огромным уважением относимся к Ростеху и лично к Сергею Викторовичу Чемезову, который поддерживал команду в самые сложные времена. Одна из моих задач — восстановить справедливость, вернуть займ, которому много лет. Мы вернем, но не потому, что у нас конфликт с Ростехом. Нет. Просто неправильно, когда ты что-то должен был отдать и этого не сделал.