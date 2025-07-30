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Губернатор Федорищев: «Крылья Советов» вернут долг Ростеху

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о финансовом положении «Крыльев Советов».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

— Как оцените финансовое состояние «Крыльев Советов»? Была информация про долг Ростеху.

— Мы с огромным уважением относимся к Ростеху и лично к Сергею Викторовичу Чемезову, который поддерживал команду в самые сложные времена. Одна из моих задач — восстановить справедливость, вернуть займ, которому много лет. Мы вернем, но не потому, что у нас конфликт с Ростехом. Нет. Просто неправильно, когда ты что-то должен был отдать и этого не сделал.

Над командой висит этот дамоклов меч. И когда мы общаемся с потенциальными спонсорами, возникает этот нюанс. Они хотят прийти, запрашивают баланс команды и видят, что там долг в миллиард рублей. Задают вопросы: «Вы куда наши деньги денете? На поле? В ребят? Или для оплаты долга?» Поэтому долги мы отдадим. По финансовому состоянию — вся команда обеспечена зарплатами, нет ни одной проблемы в этом сезоне.

— Как будете оплачивать долг? И какой бюджет «Крыльев Советов»?

— Бюджет клуба — 2,3 миллиарда рублей. Долг мы оплачиваем отдельно, у клуба два учредителя. Есть правительство Самарской области, и есть частные лица. Мы хотели возвращать по 100 миллионов в месяц с января, но коллеги из «РТ-Капитал» пошли по своей процедуре в суд. Поэтому пока мы остановили процесс.

Если принято решение о суде, это правильно с точки зрения бюджетных денег. Когда пройдут все инстанции, как скажет суд — мы так и отдадим. Мы всегда за справедливость, а судебная система позволяет четко все определить, — сказал губернатор Самарской области в интервью «Спорт-Экспрессу».

В межсезонье «Крылья Советов» сменили главного тренера. На смену Игорю Осинькину, возглавлявшему с командой с 2020 года, пришел Магомед Адиев. 48-летний специалист известен по работе со сборной Казахстана, «Ахматом» и «Химками».

«Крылья Советов» удачно начали новый сезон. Подопечные Адиева набрали 4 очка в двух стартовых матчах Российской Премьер-лиги, а в первом матче Кубка России в гостях переиграли чемпионов страны из «Краснодара». 2 августа «Крылья» сыграют выездной матч с «Ростовом» в рамках третьего тура РПЛ.

Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:2
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Группа B
29.07.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Магомед Адиев
Голы
Краснодар
Данила Козлов
12′
Крылья Советов
Джимми Марин
10′
Амар Рахманович
28′
Составы команд
Краснодар
16
Александр Корякин
20
Джованни Гонсалес
59
Артем Хмарин
45+4′
90
Дэвид Мозес Кобнан
79′
5
Жубал
3
Тормена
8
Данила Козлов
69′
7
Виктор Са
14
Густаво Фуртадо Сантос
73′
23
Гаэтан Перрен
11
Жоау Батчи
46′
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
46′
9
Джон Кордоба
66
Дуглас Аугусту
37′
55′
10
Эдуард Сперцян
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
15
Николай Рассказов
6
Сергей Бабкин
80′
11
Амар Рахманович
86′
5
Доминик Ороз
77′
24
Роман Евгеньев
2
Кирилл Печенин
65′
3
Томас Галдамес
26
Джимми Марин
65′
9
Алексей Сутормин
14
Михайло Баньяц
65′
19
Иван Олейников
10
Владимир Хубулов
33′
8
Максим Витюгов
Статистика
Краснодар
Крылья Советов
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти