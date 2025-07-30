Защитник ЦСКА Виллиан Роша продолжит карьеру в ОАЭ

«Сделка по переходу Виллиана Роши в “Аль-Джазиру” завершена. Контракт на два года», — приводит Sport24 слова представителя агентства Sferico Sports Management, представляющем интересы бразильского футболиста.
«Аль-Джазира» заняла 7-е место в прошлом сезоне чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Команду возглавляет румынский специалист Мирел Рэдой. За «Аль-Джазиру» играют экс-игрок сборной Нидерландов Карим Рекик и чемпион мира 2018 года в составе национальной команды Франции Набиль Фекир.
Виллиан Роша перешел в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре 2022 года за 2 миллиона евро. В составе армейцев он провел 105 матчей, забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
Во втором туре Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 армейцы обыграли «Ахмат» со счетом 2:1. В активе команды 4 очка после двух игр. В третьем туре подопечные Фабио Челестини сыграют на выезде против петербургского «Зенита».