ЦСКА объявил о переходе Лионеля Верде

ЦСКА официально объявил о переходе Лионеля Верде в своих соцсетях.
«ПФК ЦСКА подписал с аргентинским полузащитником арендное соглашение до конца сезона. Верде пришел из “Унион Санта Фе”. Наш клуб имеет опцию выкупа игрока. Футболист будет выступать под номером 18. Лионель, добро пожаловать домой!» — написано в сообщении клуба.
Верде является воспитанником аргентинского «Унион Санта Фе». В сезоне-2025 он провел в составе команды 14 матчей и забил 2 гола. В общей сложности у него 34 матча за клуб и 4 гола в статистике. Опыт в московском ЦСКА станет для него первым за пределами Аргентины. По данным Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет сейчас €600 тыс.
Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА стал бронзовым призером чемпионата России. Сильнее него оказались только петербургский «Зенит» и «Краснодар».
Сегодня, 30 июля, ЦСКА сыграет с московским «Локомотивом» в рамках группового этапа Кубка России. Встреча пройдёт на «ВЭБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 18:30 (мск).