ЦСКА объявил о переходе Лионеля Верде

Верде является воспитанником аргентинского «Унион Санта Фе». В сезоне-2025 он провел в составе команды 14 матчей и забил 2 гола. В общей сложности у него 34 матча за клуб и 4 гола в статистике. Опыт в московском ЦСКА станет для него первым за пределами Аргентины. По данным Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет сейчас €600 тыс.