«Акрон» объявил о смене генерального директора

Алексей Власов покинул пост генерального директора «Акрона», который занимал на протяжении последних четырех лет. Его место займет Константин Клюшев, который последние 10 месяцев был исполнительным директором клуба.
«ФК “Акрон” от всей души благодарит Алексея Власова за огромный вклад в развитие клуба и желает ему успехов в дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении клуба.
В дебютном для себя сезоне в РПЛ «Акрон» занял девятое место в таблице. В текущем чемпионате следующий матч тольяттинцы проведут против московского «Спартака» в рамках чемпионата России. Матч состоится 3 августа в 13:30 по московскому времени. После двух предыдущих туров «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.