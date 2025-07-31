«Акрон» объявил о смене генерального директора

В дебютном для себя сезоне в РПЛ «Акрон» занял девятое место в таблице. В текущем чемпионате следующий матч тольяттинцы проведут против московского «Спартака» в рамках чемпионата России. Матч состоится 3 августа в 13:30 по московскому времени. После двух предыдущих туров «Акрон» занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе четыре очка.