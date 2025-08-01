Сергей Семак назвал главных кандидатов на выход из «Зенита»

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Ахметов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды. В сезоне-2024/25 Ренан выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды, а Ду Кейрос в феврале был отдан в аренду в бразильский «Спорт Ресифи».