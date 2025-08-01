Сергей Семак назвал главных кандидатов на выход из «Зенита»

Бразильцы Ду Кейрос и Роберт Ренан, а также россиянин Ильзат Ахметов покинут «Зенит». Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер петербургского клуба Сергей Семак.
«Ду Кейрос и Ренан заняты поиском вариантов продолжения карьеры — лимит по легионерам заполнен. Ильзат Ахметов занимается поиском команды», — цитирует Семака «Матч ТВ».
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что Ахметов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды. В сезоне-2024/25 Ренан выступал за саудовский «Аль-Шабаб» на правах аренды, а Ду Кейрос в феврале был отдан в аренду в бразильский «Спорт Ресифи».
Этим летом «Зенит» уже подписал аргентинского защитника Романа Вегу и бразильского полузащитника Жерсона. Три футболиста покинули петербургский клуб по истечении контракта — Зелимхан Бакаев («Локомотив»), Алексей Сутормин («Крылья Советов»), Дмитрий Чистяков («Ростов»).
В первых двух турах нового сезона Российской Премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 4 очка. В рамках 3-го тура «Зенит» дома сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 3 августа и начнется в 18 часов по московскому времени.