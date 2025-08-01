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Жедсон обратился к болельщикам «Спартака» на русском языке

Накануне португальский полузащитник Жедсон Фернандеш перешел в «Спартак» из турецкого «Бешикташа», став самой дорогой покупкой в истории красно-белых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Привет, красно-белые. Я Жедсон Фернандеш. Я рад играть за “Спартак”. Вперед, давай», — сказал 26-летний португалец в видеоролике.

26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

По информации турецкого инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, клуб договорился с «Бешикташем» о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены бонусами.

Позже портал Odds со ссылкой на директора «Бешикташа» Эдуарда Графа сообщил, что общая сумма сделки может составить 27 миллионов евро — вероятно, с учетом агентских комиссий и других расходов.

Предыдущий трансферный рекорд был установлен «Спартаком» летом 2024 года — тогда за 18,7 миллиона евро у греческого АЕКа был куплен Ливай Гарсия.

Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Фернандеш ранее играл за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор».

С «Бенфикой» Фернандеш стал чемпионом Португалии (2018/19), с «Бешикташем» выигрывал Кубок (2023/24) и Суперкубок Турции (2024). Также на его счету два матча в составе сборной Португалии в 2018 году.