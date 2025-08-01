Жедсон обратился к болельщикам «Спартака» на русском языке

Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Фернандеш ранее играл за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор».