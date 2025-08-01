Жедсон обратился к болельщикам «Спартака» на русском языке

«Привет, красно-белые. Я Жедсон Фернандеш. Я рад играть за “Спартак”. Вперед, давай», — сказал 26-летний португалец в видеоролике.
26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба.
По информации турецкого инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, клуб договорился с «Бешикташем» о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены бонусами.
Позже портал Odds со ссылкой на директора «Бешикташа» Эдуарда Графа сообщил, что общая сумма сделки может составить 27 миллионов евро — вероятно, с учетом агентских комиссий и других расходов.
Предыдущий трансферный рекорд был установлен «Спартаком» летом 2024 года — тогда за 18,7 миллиона евро у греческого АЕКа был куплен Ливай Гарсия.
Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Фернандеш ранее играл за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор».
С «Бенфикой» Фернандеш стал чемпионом Португалии (2018/19), с «Бешикташем» выигрывал Кубок (2023/24) и Суперкубок Турции (2024). Также на его счету два матча в составе сборной Португалии в 2018 году.