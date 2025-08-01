«Избегал неприятностей». Жедсон объяснил побег от журналистов

«Честно скажу, не жду в “Спартаке” встречи с дружелюбным тренером. Станкович был большим игроком с прекрасной карьерой, но понимаю, что он не будет мне другом. Он будет моим тренером, а я приехал сюда работать. Надеюсь, многому научусь у Деяна, а параллельно одержим множество побед. Со Станковичем до трансфера не общался, у “Спартака” замечательный спортивный директор — Фрэнсис Кахигао. У нас сложился отличный контакт, он позволил мне все хорошо обдумать. Это одна из главных причин, почему я здесь», — добавил португалец.