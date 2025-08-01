«Избегал неприятностей». Жедсон объяснил побег от журналистов

В интернете завирусилось видео, на котором Фернандеш в сопровождении сотрудников «Спартака» убегает от журналистов после приземления в аэропорту Внуково.
«Я видео не смотрел. Такие ситуации случаются, когда нужно избежать возможных неприятностей. Бывает. Меня не очень тревожит, как я выгляжу на видео. Меня волнует только то, что я здесь. Рад этому и жду своего дебюта», — приводит слова Фернандеша пресс-служба клуба.
Жедсон Фернандеш поделился ожиданиями от работы с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.
«Честно скажу, не жду в “Спартаке” встречи с дружелюбным тренером. Станкович был большим игроком с прекрасной карьерой, но понимаю, что он не будет мне другом. Он будет моим тренером, а я приехал сюда работать. Надеюсь, многому научусь у Деяна, а параллельно одержим множество побед. Со Станковичем до трансфера не общался, у “Спартака” замечательный спортивный директор — Фрэнсис Кахигао. У нас сложился отличный контакт, он позволил мне все хорошо обдумать. Это одна из главных причин, почему я здесь», — добавил португалец.
31 июля «Спартак» объявил о переходе Фернандеша из «Бешикташа», контракт с 26-летним игроком рассчитан на четыре года. По данным СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены бонусами., что делает португальца самым дорогим приобретением в истории «Спартака».
Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач. Фернандеш ранее играл за «Бенфику», «Тоттенхэм», «Галатасарай» и «Ризеспор». На счету полузащитника два матча в составе сборной Португалии в 2018 году.