СМИ: Скандал вокруг Челестини может отпугнуть французов от РПЛ

«Проблема не столько в том, что он работает в российском клубе, а в том, что он работает в команде, контролируемой лицами, находящимися под санкциями. Его зарплату платят лица, которых санкции специально призваны изолировать от международной торговли. Если это происходит с гражданином Франции, наказания будут аналогичны швейцарским. Нужно учитывать, кто платит зарплату. Хотя в России зачастую сложно определить, кто чем владеет и что контролирует», — поделилась с L'Equipe своей оценкой юрист Саломе Лемассон.