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СМИ: Скандал вокруг Челестини может отпугнуть французов от РПЛ

Как сообщает L'Equipe, скандал, возникший после назначения Фабио Челестини в ЦСКА, может вызвать опасения у имеющих предложение из РПЛ французских футболистов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В конце июня, вскоре после назначения швейцарца на пост главного тренера армейцев в западных СМИ появилась информация о том, что Фабио Челестини может быть привлечен к уголовной ответственности в Швейцарии из‑за работы в российской команде.

Отмечается, что законодательство Швейцарии и Испании, где проживает специалист, запрещает получать вознаграждение от экономического субъекта, находящегося под санкциями, к которым относится ЦСКА. Челестини грозит до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести — в Испании.

«Проблема не столько в том, что он работает в российском клубе, а в том, что он работает в команде, контролируемой лицами, находящимися под санкциями. Его зарплату платят лица, которых санкции специально призваны изолировать от международной торговли. Если это происходит с гражданином Франции, наказания будут аналогичны швейцарским. Нужно учитывать, кто платит зарплату. Хотя в России зачастую сложно определить, кто чем владеет и что контролирует», — поделилась с L'Equipe своей оценкой юрист Саломе Лемассон.

По данным источника, новичок «Краснодара» Гаэтан Перрен, который подписал контракт с клубом, не находящимся под санкциями, не должен столкнуться с какими-либо проблемами при возврате своих денег во Францию. Перрен и Челестини перебрались в Российскую Премьер-лигу из «Осера» и «Базеля», соответственно.

В минувшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка России и бронзовым призером чемпионата. Сильнее него оказались только петербургский «Зенит» и «Краснодар». По окончании чемпионата главный тренер Марко Николич ушел из клуба, приняв предложение греческого АЕКа.

3 августа в рамках 3-го тура подопечные Фабио Челестини сыграют на выезде против петербургского «Зенита».