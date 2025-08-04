«Рубин» бьется за топ-4 РПЛ, Хачанов — за полуфинал «Мастерса»: что смотреть сегодня

Футбол. РПЛ. 3-й тур. «Рубин» (Казань) — «Сочи»
20:00. Где смотреть: «Матч Премьер».
В заключительном матче третьего тура РПЛ «Рубин» дома сыграет с «Сочи». Казанцы под руководством Рашида Рахимова не проигрывают на домашнем поле с октября прошлого года. Новый сезон «Рубин» начал с выездной победы над «Ахматом» (2:0), волевой домашней ничьи с «Зенитом» (2:2) и кубковой победы над «Оренбургом» (2:0). «Сочи» на выезде проиграл «Локомотиву» (0:3), потом дома влетел «Акрону» (0:4), а затем не смог добиться положительного результата в кубковом матче с московским «Динамо» (2:3). В этом матче маловероятны сюрпризы — скорее всего, «Рубин» одержит первую за четыре года домашнюю победу над «Сочи» и по итогам первых трех туров займет место в лидирующей четверке.
Футбол. Первая лига. 3-й тур. «Ротор» (Волгоград) — «Енисей» (Красноярск)
20:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Редко когда бывает, чтобы матч Первой лиги вытеснял из федерального эфира игру РПЛ, но сегодня именно такой случай. Для «Ротора» это будет первый домашний матч в сезоне, для «Енисея» — первая игра на выезде. Волгоградцы в первом туре обыграли ульяновскую «Волгу» (2:1), а затем уступили «Челябинску» (0:1), пропустив единственный гол на последних минутах матча. «Енисей» дома не смог справиться с «Чайкой» (0:3) и «СКА-Хабаровском» (1:2). Красноярцы остаются пока единственной командой Первой лиги, в активе которой нет ни одного очка — в Волгоград они едут с задачей не проиграть третий матч подряд. «Ротор», в свою очередь, при поддержке домашних трибун постарается исправиться за неудачу в предыдущем туре. Победа над «Енисеем» позволит команде Дениса Бояринцева закрепиться в верхней части турнирной таблицы.
Футбол. Чемпионат Бразилии. 18-й тур «Сантос» — «Жувентуде»
02:00. Где смотреть: «Матч Футбол 3».
Для любителей футбольной экзотики у нас есть любопытное противостояние в бразильской Серии А, где некогда великий «Сантос» снова пытается вырваться из зоны вылета. В середине июля команда Неймара начала подавать признаки жизни, обыграв дома лидера чемпионата «Фламенго» (1:0), но затем в трех матчах с соперниками более низкого уровня набрала всего одно очко. Оптимизма в предстоящей игре добавляет лишь то, что текущее состояние «Жувентуде» еще более прискорбное — команда проиграла на выезде все семь матчей с общим счетом 1:24. Предстоящая встреча отличная возможность для «Сантоса» поправить свое турнирное положение, а для Неймара — неплохой шанс поправить свою личную статистику по голам, которая совсем не впечатляет. На счету звездного бразильца в восьми матчах бразильского чемпионата пока лишь один мяч — тот самый в ворота «Фламенго».
Теннис. «Мастерс» в Торонто. Мужчины. Четвертьфинал. Алекс Микелсен (США, 34) — Карен Хачанов (Россия, 16)
03:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Хачанов поборется за выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто с 20-летним перспективным американцем Алексом Микелсеном, который ранее сенсационно обыграл десятую ракетку мира Лоренцо Музетти. Однако до старта турнира в Канаде Микелсен потерпел три поражения подряд от далеко не самых грозных оппонентов. Нестабильность пока остается характерной чертой его игры, что является типичной проблемой для многих молодых игроков. Этим может воспользоваться Хачанов, который сейчас явно пребывает на пике формы, выиграв 9 из 10 последних встреч. 29-летний россиянин уже почти семь лет не может добраться до финалов «Мастерсов» — возможно, именно сейчас настал его шанс. Хачанов идет фаворитом в этой встрече, но легкой прогулки здесь ожидать точно не стоит — в январе на Australian Open Микелсен без особых проблем укатал россиянина в трех сетах.