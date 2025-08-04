«Рубин» бьется за топ-4 РПЛ, Хачанов — за полуфинал «Мастерса»: что смотреть сегодня

Для любителей футбольной экзотики у нас есть любопытное противостояние в бразильской Серии А, где некогда великий «Сантос» снова пытается вырваться из зоны вылета. В середине июля команда Неймара начала подавать признаки жизни, обыграв дома лидера чемпионата «Фламенго» (1:0), но затем в трех матчах с соперниками более низкого уровня набрала всего одно очко. Оптимизма в предстоящей игре добавляет лишь то, что текущее состояние «Жувентуде» еще более прискорбное — команда проиграла на выезде все семь матчей с общим счетом 1:24. Предстоящая встреча отличная возможность для «Сантоса» поправить свое турнирное положение, а для Неймара — неплохой шанс поправить свою личную статистику по голам, которая совсем не впечатляет. На счету звездного бразильца в восьми матчах бразильского чемпионата пока лишь один мяч — тот самый в ворота «Фламенго».