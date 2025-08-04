Талалаев назвал матч РПЛ с «Оренбургом» типичной игрой Первой лиги

«Типичная игра для Первой лиги, честно могу сказать. Много борьбы, много беготни, не так много футбола. Мы готовились к “Оренбургу” и понимали, что команда практически без слабых мест, очень сбалансированная. Они — вторые по количеству быстрых атак. Мы не дали проводить им быстрые атаки и лишили их главного оружия. Второй момент — подборы. До 60-й минуты все спорные мячи выигрывали мои футболисты», — сказал Талалаев на пресс-конференции.