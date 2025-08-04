Талалаев назвал матч РПЛ с «Оренбургом» типичной игрой Первой лиги

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».
«Типичная игра для Первой лиги, честно могу сказать. Много борьбы, много беготни, не так много футбола. Мы готовились к “Оренбургу” и понимали, что команда практически без слабых мест, очень сбалансированная. Они — вторые по количеству быстрых атак. Мы не дали проводить им быстрые атаки и лишили их главного оружия. Второй момент — подборы. До 60-й минуты все спорные мячи выигрывали мои футболисты», — сказал Талалаев на пресс-конференции.
В составе «Балтики» отличились Брайан Хиль, Максим Петров и Чинонсо Оффор. Голы гостей записали на свой счет Евгений Болотов и Эмирджан Гюрлюк.
«Балтика» провела в Первой лиге прошлый сезон, выиграла чемпионат и добилась возвращения в РПЛ. «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ, вылетел в Первую лигу, но был возвращен в высший дивизион после снятия с чемпионата московского «Торпедо».
«Балтика» набрала 7 очков в трех матчах нового сезона РПЛ — ничья с московским «Динамо» и победы над «Спартаком» и «Оренбургом». 9 августа в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги калининградцы на выезде встретятся с «Крыльями Советов».
52-летний Андрей Талалаев работает в Калининграде с сентября 2024 года. Под его руководством «Балтика» заняла первое место в Первой лиге в сезоне-2024/25. Талалаев ранее был главным тренером таких клубов как нижегородская «Волга», «Крылья Советов», московское «Торпедо», «Тамбов», «Химки», «Ахмат» и армянский «Пюник».
Андрей Талалаев
Владимир Слишкович
Брайан Александр Хиль
22′
Максим Петров
48′
Чиносо Оффор
64′
Евгений Болотов
57′
Эмирджан Гюрлюк
69′
Илья Петров
20′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
17
Владислав Саусь
90′
11
Юрий Ковалев
91
Брайан Александр Хиль
61′
90
Чиносо Оффор
77′
22
Николай Титков
32′
46′
15
Тентон Йенне
90′
73
Максим Петров
85′
28
Иван Беликов
10
Илья Петров
46′
61′
5
Айман Мурид
1
Богдан Овсянников
5
Алексей Татаев
80′
89′
44
Анри Чичинадзе
38
Артем Касимов
3
Данила Ведерников
20
Дмитрий Рыбчинский
31
Георгий Зотов
56′
88
Николай Косерик
9
Максим Савельев
72′
30
Гедеон Гузина
11
Степан Оганесян
46′
7
Эмирджан Гюрлюк
8
Владислав Камилов
56′
57
Евгений Болотов
77′
33
Ираклий Квеквескири
77′
83′
29
Владан Бубанья
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти