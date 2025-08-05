Гурцкая — о Станковиче: он не знает, что делать с игроками, он артист

«Он не знает, что с этими игроками делать, это будет в каждом матче всё больше и больше видно, и игроки это тоже понимают. А зачем его продлевали, ну я же говорю, что он артист и на это все купились, в него влюблены. Они не знают, что делать, игроки-то хорошие, но мы же не можем сказать, что Барко вдруг разучился в футбол играть, но он получил три передачи за всю игру», — сказал Гурцкая в подкасте «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.