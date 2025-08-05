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Гурцкая — о Станковиче: он не знает, что делать с игроками, он артист

Футбольный агент негативно высказался о тренере московской команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футбольный агент Тимур Гурцкая иронично назвал тренера московского «Спартака» артистом.

«Он не знает, что с этими игроками делать, это будет в каждом матче всё больше и больше видно, и игроки это тоже понимают. А зачем его продлевали, ну я же говорю, что он артист и на это все купились, в него влюблены. Они не знают, что делать, игроки-то хорошие, но мы же не можем сказать, что Барко вдруг разучился в футбол играть, но он получил три передачи за всю игру», — сказал Гурцкая в подкасте «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

После 3-х туров РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды четыре очка после победы, поражения и ничьей. Прошлый сезон команда Станковича завершила в шаге от пьедестала — на четвертом месте.

Сербский тренер возглавил «Спартак» в 2−24 году. Ранее он работал в нескольких итальянских клубах и тренировал сербскую «Црвену Звезду». 25 мая 2025 года клуб объявил о продлении контракта со Станковичем до лета 2027 года.