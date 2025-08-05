Главный тренер ФК «Сочи»: сейчас мы расплачиваемся за это

«Мы поздно начали работу на трансферном рынке. Не все футболисты успели присоединиться, а те, кто пришел, еще только начинают набирать форму. Кроме того, у нас была очень короткая предсезонка, и сейчас мы расплачиваемся за это. Пока еще не находимся в оптимальном состоянии, если сравнивать с большинством команд лиги», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.