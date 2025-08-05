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Главный тренер ФК «Сочи»: сейчас мы расплачиваемся за это

Специалист объяснил неудачный старт «Сочи» в РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено рассказал, почему клуб неудачно стартовал в РПЛ, проиграв третий раз подряд.

«Мы поздно начали работу на трансферном рынке. Не все футболисты успели присоединиться, а те, кто пришел, еще только начинают набирать форму. Кроме того, у нас была очень короткая предсезонка, и сейчас мы расплачиваемся за это. Пока еще не находимся в оптимальном состоянии, если сравнивать с большинством команд лиги», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

За 3 тура «Сочи» проиграл московскому «Локомотиву», «Акрону» и «Рубину». Клуб занимает последнее место в турнирной таблице и находится в зоне вылета из лиги. Прошлый сезон сочинская команда провела в Первой лиге, а в переходных матчах обыграла нижегородский «Пари НН».

В конце июня 2025-го «Сочи» выставил на трансфер пять игроков. Клуб также арендовал у ЦСКА Максима Мухина и подписал контракт с австрийским Александаром Юкичем.

После поражения «Акрону» Морено заявлял, что планирует отдать половину месячной зарплаты клубу, потому что не заслуживает таких денег. Также он признался, что испытывает стыд за то, как играет команда.

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