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В «Сьоне» подтвердили, что Миранчук может вернуться в РПЛ

Президент «Сьона» Кристиан Константин подтвердил, что швейцарский клуб ведет переговоры с московским «Динамо» по поводу трансфера полузащитника Антона Миранчука. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

«В настоящий момент начинается обсуждение с московским “Динамо” по переходу Миранчука. Если интерес от “Динамо” подтвердится, я буду рад продолжить переговоры напрямую с президентом этого клуба. Ранее у меня уже были очень приятные и конструктивные беседы на другие темы — как с министром спорта России, так и с президентом “Зенита” Санкт-Петербург. Что касается “Зенита”, мы не обсуждали вопрос по Антону. Интерес к Миранчуку поступал именно со стороны “Динамо”. Что касается деталей и условий, мне еще предстоит их обсудить с президентом московского клуба», — сказал Константин.

Также интерес к Миранчуку со стороны «Динамо» подтвердил его агент Владимир Кузьмичев.

«Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с “Динамо” мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев», — сказал Кузьмичев.

Антон Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента после истечения его контракта с московским «Локомотивом». 29-летний россиянин провел за швейцарский клуб 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт со «Сьоном» рассчитан до лета 2026 года.

После двух туров «Сьон» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швейцарии. В воскресенье, 10 августа, команда на выезде сыграет против «Янг Бойз».