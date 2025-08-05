«Ахмат» уволил главного тренера после 3-го тура РПЛ

Напомним, что «Ахмат» находится в стыковой зоне и не набрал за 3 тура ни одного очка. Сторожук провел в нынешнем сезоне во главе команды всего три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах с общим счетом 2:7. Изначально контракт со Сторожуком был подписан на три года. Он вступил в силу 16 июня 2025-го. Помимо грозненской команды очки также еще не набрали «Сочи», «Ростов» и «Пари НН».