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«Ахмат» уволил главного тренера после 3-го тура РПЛ

Тренер провел в клубе всего четыре матча.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Грозненский «Ахмат» объявил о том, что главный тренер Александр Сторожук и его тренерский штаб покидают команду. Об этом сообщили в соцсетях клуба.

«Грозненский клуб и тренерский штаб во главе с Александром Сторожуком пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон. Благодарим штаб за совместную работу и желаем удачи.

Готовить “Ахмат” к ближайшей игре 4-го тура РПЛ будет новый главный тренер, имя которого будет объявлено в ближайшее время», — написали в посте в официальном телеграм-канале «Ахмата».

Напомним, что «Ахмат» находится в стыковой зоне и не набрал за 3 тура ни одного очка. Сторожук провел в нынешнем сезоне во главе команды всего три матча в РПЛ и одну игру в Кубке России. Клуб потерпел четыре поражения в четырех матчах с общим счетом 2:7. Изначально контракт со Сторожуком был подписан на три года. Он вступил в силу 16 июня 2025-го. Помимо грозненской команды очки также еще не набрали «Сочи», «Ростов» и «Пари НН».

Ранее тренер также работал в «Краснодаре», «Афипсе» и «Арсенале».