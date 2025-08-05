«Ахмат» ведет переговоры со Станиславом Черчесовым

Руководство грозненского «Ахмата» обсуждает долгосрочный контракт с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом заявил генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
«Мы с Александром Александровичем Сторожуком пожали друг другу руки, пожелали друг другу удачи и расстаемся в хороших отношениях. Жизнь на этом не заканчивается, будем продолжать наше общение. Мы находимся в процессе общения с Черчесовым, вечером еще встретимся, проговорим оставшиеся моменты. Речь будет идти о многолетнем контракте», — приводит слова Айдамирова РИА Новости.
«Мне звонили из “Ахмата”. Пока это все», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Станислав Черчесов с сентября 2011-го по май 2013 года уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.
Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.