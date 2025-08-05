«Ахмат» ведет переговоры со Станиславом Черчесовым

Станислав Черчесов с сентября 2011-го по май 2013 года уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.