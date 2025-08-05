Министр спорта Дегтярев: В РПЛ ужесточат лимит на легионеров

— А лимит на легионеров? Вы правда настаиваете на его ужесточении? Зачем? И на какой срок?
— Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь, все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.
— А клубы согласны на ужесточение лимита?
— Тут полезно пересмотреть советский фильм «Гараж». Лучше на экране, чем в жизни. Хорошо, что клубы вспомнили наконец о существовании государственного регулятора. Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведет мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. Ужесточение лимита затронет немногих, но влиятельных: агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов. Это не те люди, на чье мнение мы должны ориентироваться, — цитирует Дегтярева «Коммерсант».
На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.