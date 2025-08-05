Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Амкал
2
:
Квант
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.17
П2
2.39
Футбол. Лига Европы
20:00
Хамрун Спартанс
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.17
П2
1.26
Футбол. Кубок России
20:15
Шумбрат
:
Кристалл-МЭЗТ
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.80
П2
2.46
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Динамо К
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.90
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Рейнджерс
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.46
Футбол. Лига конференций
21:45
Клаксвик
:
Неман
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.50
Футбол. Кубок России
завершен
РВЧеллендж
1
:
Звезда СПб
4
П1
X
П2

Министр спорта Дегтярев: В РПЛ ужесточат лимит на легионеров

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопросы о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— А лимит на легионеров? Вы правда настаиваете на его ужесточении? Зачем? И на какой срок?

— Оптимальным видим таргет «пять на поле, десять в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. У клубов есть игроки на многолетних контрактах, это учтем. Но приказ подпишем в этом году, чтобы облегчить клубам планирование. Этот сезон не тронем. Со следующего снижение начнем — плавно. Часто слышу как аргумент против лимитов о международных футбольных турнирах. Очень приятные разговоры. Воодушевляют. Как с кем из футбола ни поговоришь, все со всеми за рубежом в контакте, богатое прошлое, великое будущее. Только общение нужно подчинить государственным интересам. Можем помочь собрать великий обоз или великое футбольное посольство — и вперед. В штабы международных федераций. А пока надо давать практику молодым российским игрокам.

— А клубы согласны на ужесточение лимита?

— Тут полезно пересмотреть советский фильм «Гараж». Лучше на экране, чем в жизни. Хорошо, что клубы вспомнили наконец о существовании государственного регулятора. Мы работаем в интересах российского спорта и миллионов поклонников спорта. Наша медиакоманда ведет мониторинг этой темы. Там расклад — 90:10. Ужесточение лимита затронет немногих, но влиятельных: агентов, некоторых функционеров, лжеинвесторов. Это не те люди, на чье мнение мы должны ориентироваться, — цитирует Дегтярева «Коммерсант».

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.