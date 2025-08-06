Агент Вадима Ракова опроверг слухи о лудомании футболиста

«Очевидно, что кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка “ближайшее окружение”. Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».