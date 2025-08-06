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Агент Вадима Ракова опроверг слухи о лудомании футболиста

Владимир Кузьмичев, представитель нападающего «Крыльев Советов» Вадима Ракова, прокомментировал слухи об игровой зависимости футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что 20-летний игрок Вадим Раков играет на ставках, и это стало причиной, по которой «Локомотив» отдал его в аренду в самарский клуб.

«Очевидно, что кому‑то Вадик испортил настроение своим ярким началом сезона. Похоже, начали набрасывать для того, чтобы испортить настроение ему и клубу. Конечно, это не соответствует действительности. Да еще и формулировка “ближайшее окружение”. Набрали общих фраз. Не стоит серьезно относиться к такому заявлению», — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».

В первых трех турах РПЛ Раков забил 4 гола и лидирует в списке бомбардиров. По словам агента, «Локомотив» не имеет опции отзыва Ракова из аренды в «Крыльях Советов» до конца сезона.

После трех матчей Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь идущему без потери очков «Локомотиву». В четвертом туре РПЛ подопечные Магомеда Адиева сыграют дома с другой командой, удачно проведшей первые игры нового сезона, — калининградской «Балтикой».

Ростов
1:4
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 9577 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Магомед Адиев
Голы
Ростов
Егор Голенков
(Мохаммад Мохеби)
66′
Крылья Советов
Вадим Раков
(Кирилл Печенин)
11′
Сергей Божин
(Вадим Раков)
56′
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
74′
Максим Витюгов
(Николай Рассказов)
84′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
33′
18
Константин Кучаев
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
64′
76′
40
Илья Вахания
57
Илья Жбанов
58′
6
Александр Тарасов
10
Кирилл Щетинин
58′
8
Алексей Миронов
86′
62
Иван Комаров
58′
99
Тимур Сулейманов
88′
9
Мохаммад Мохеби
81′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
7
Вадим Раков
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
63′
15
Николай Рассказов
90+2′
2
Кирилл Печенин
78′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
78′
19
Иван Олейников
26
Джимми Марин
63′
8
Максим Витюгов
14
Михайло Баньяц
56′
22
Фернандо Костанца
Статистика
Ростов
Крылья Советов
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
3
4
Угловые
2
2
Фолы
13
11
Офсайды
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти