Источник: «Спартак» намерен купить еще одного игрока «Бешикташа»

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел за «черных орлов» 36 матчей и заработал 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 7 миллионов евро. Удуохай является воспитанником команды «Мюнхен 1860». Ранее играл за «Вольфсбург» и «Аугсбург». Защитник ранее выступал в составе молодежной сборной Германии.