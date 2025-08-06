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Источник: «Спартак» намерен купить еще одного игрока «Бешикташа»

Московский клуб проявляет интерес к центральному защитнику Феликсу Удуохаю.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Спартак» сделал предложение турецкому «Бешикташу» по трансферу 193-сантиметрового центрального защитника Феликса Удуохая. Об этом сообщает Х-аккаунт 90+Goal, у которого 25 тысяч подписчиков.

В прошлом сезоне 26-летний футболист провел за «черных орлов» 36 матчей и заработал 4 желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость немца в 7 миллионов евро. Удуохай является воспитанником команды «Мюнхен 1860». Ранее играл за «Вольфсбург» и «Аугсбург». Защитник ранее выступал в составе молодежной сборной Германии.

На прошлой неделе «Спартак» приобрел другого футболиста «Бешикташа» — Жедсона Фернандеша. Португалец стал самой дорогой покупкой в истории красно-белых.

В первых трех турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Спартак» набрал 4 очка и на данный момент занимают лишь 11-е место. 9 августа в рамках четвертого тура РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют с лидером турнирной таблицы — «Локомотивом».