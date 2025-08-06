Мостовой: в СССР не было легионеров и наш футбол был в порядке

Накануне министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Планируется, что уже в следующем сезоне на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке — не более десяти. Соответствующий приказ должен быть подписан до конца года. Сейчас клубы РПЛ имеют право заявлять до 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более восьми иностранцев.
«Однозначного ответа по лимиту никто никогда не даст. Было множество разных примеров. В Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Я много раз говорил, что паспорт в футбол не играет — играют живые люди. Если ты сильнее, какая мне разница, какой паспорт? Кто мешает российским футболистам быть лучшими в команде? Кому-то лимит поможет, кому-то — нет. Единого мнения не будет.
Простой пример — “Краснодар”. Галицкий мечтал, чтобы в его клубе играли 11 российских игроков. Один раз выиграли чемпионат — в составе 10 иностранцев и ещё пять на замене. Ты будь сильнее Кордобы — будешь играть. Кто мешает? Батраков в “Локомотиве” сильнее — он играет», — сказал Мостовой.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.