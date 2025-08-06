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«Спартак» может уволить Станковича до конца августа

Руководство московского «Спартака» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Деяна Станковича. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

По информации источника, руководители клуба разочарованы стартом нового сезона и намерены дать сербскому специалисту пять матчей чемпионата на исправление ситуации. Ключевыми станут результаты в ближайших трех матчах РПЛ против «Локомотива» (на выезде), «Зенита» (дома) и «Рубина» (на выезде).

Также сообщается, что руководство «Спартака» недовольно поведением Станковича — в частности, его реакцией на результаты команды в виде обвинений футболистов, спортивного блока и судей. В ближайшее время боссы клуба планируют обсудить с 46-летним сербом текущую ситуацию и донести до него свою позицию.

После трех туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе четыре очка. В первом туре подопечные Станковича дома одержали минимальную победу над махачкалинским «Динамо» (1:0), затем на своем поле разгромно уступили «Балтике» (0:3) и на выезде сыграли вничью с «Акроном» (1:1). Также «красно-белые» в стартовом матче Кубка России в гостях обыграли «Ростов» (2:0).

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством «красно-белые» финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.

В субботу, 9 августа, «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Деян Станкович
Голы
Акрон
Артем Дзюба
90+4′
Спартак
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
90+2′
Нереализованные пенальти
Акрон
Стефан Лончар
63′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
35
Ифет Джаковац
5′
5
Алекса Джурасович
57′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
45′
15
Стефан Лончар
73′
6
Максим Кузьмин
90′
71
Дмитрий Пестряков
77′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
90′
69
Арсений Дмитриев
Спартак
98
Александр Максименко
90′
82
Даниил Хлусевич
45+1′
45+2′
18
Наиль Умяров
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
4
Алексис Дуарте
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
86′
28
Даниил Зорин
83
Жедсон Фернандеш
46′
7
Пабло Солари
9
Манфред Угальде
45′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
86′
47
Роман Зобнин
Статистика
Акрон
Спартак
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
4
3
Угловые
3
7
Фолы
12
14
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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