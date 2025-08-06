«Оренбург» подписал контракт с обладателем Кубка Либертадорес

Алешандре Жезус является воспитанником «Крузейро». В 2023 году он выступал за «Флуминенсе», с которым выиграл Кубок Гуанабара, чемпионат штата Рио-де-Жанейро и главный турнир Южной Америки — Кубок Либертадорес. Последним клубом Жезуса был «Ботафого Рибейран-Прету» из бразильской Серии Б, за который он провел 53 матча и забил 12 мячей.