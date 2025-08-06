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«Оренбург» подписал контракт с обладателем Кубка Либертадорес

«Оренбург» официально объявил о подписании контракта с нападающим Алешандре Жезусом.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

Подробности соглашения с 23-летним бразильцем не сообщаются. По информации Transfermarkt, контракт с Жезусом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера составила 500 тыс. евро.

Алешандре Жезус является воспитанником «Крузейро». В 2023 году он выступал за «Флуминенсе», с которым выиграл Кубок Гуанабара, чемпионат штата Рио-де-Жанейро и главный турнир Южной Америки — Кубок Либертадорес. Последним клубом Жезуса был «Ботафого Рибейран-Прету» из бразильской Серии Б, за который он провел 53 матча и забил 12 мячей.

Жезус выступает на позиции центрального нападающего, но также способен сыграть на месте левого или правого вингера.

После трех туров «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе два набранных очка. В воскресенье, 10 августа, команда Владимира Слишковича дома сыграет с «Краснодаром». Начало матча — в 15:30 по московскому времени.

Балтика
3:2
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
3.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Владимир Слишкович
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
22′
Максим Петров
48′
Чиносо Оффор
64′
Оренбург
Евгений Болотов
57′
Эмирджан Гюрлюк
69′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
17
Владислав Саусь
90′
11
Юрий Ковалев
91
Брайан Александр Хиль
61′
90
Чиносо Оффор
77′
22
Николай Титков
32′
46′
15
Тентон Йенне
90′
73
Максим Петров
85′
28
Иван Беликов
10
Илья Петров
46′
61′
5
Айман Мурид
Оренбург
1
Богдан Овсянников
5
Алексей Татаев
80′
89′
44
Анри Чичинадзе
38
Артем Касимов
3
Данила Ведерников
20
Дмитрий Рыбчинский
31
Георгий Зотов
56′
88
Николай Косерик
9
Максим Савельев
72′
30
Гедеон Гузина
11
Степан Оганесян
46′
7
Эмирджан Гюрлюк
8
Владислав Камилов
56′
57
Евгений Болотов
77′
33
Ираклий Квеквескири
77′
83′
29
Владан Бубанья
Статистика
Балтика
Оренбург
Желтые карточки
4
4
Удары (всего)
11
8
Удары в створ
6
6
Угловые
2
2
Фолы
22
8
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти