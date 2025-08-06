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«Крылья Советов» объявили об аренде полузащитника «Зенита»

Ильзат Ахметов продолжит карьеру в самарском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27-летний Ильзат Ахметов перешел из «Зенита» в «Крылья Советов». Клубы договорились об аренде Ахметова на срок до завершения сезона-2025/2026. Полузащитник будет выступать за самарскую команду под 77‑м номером.

Полузащитник ранее играл за казанский «Рубин», ЦСКА и «Краснодар». Всего в Российской Премьер-лиге Ахметов провел 157 матчей. В них футболист записал на свой счёт 7 голов и 17 результативных передач на партнеров.

В 2018 году Ильзат Ахметов стал лучшем молодым футболистом России (премия «Первая пятерка»). За сборную России дебютировал в 2019 году, провел за национальную команду 9 матчей. Портал Transfermarkt оценивает Ахметова в 1,5 миллиона евро.

После трех матчей Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Крылья Советов» набрали 7 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лишь идущему без потери очков «Локомотиву». В четвертом туре РПЛ подопечные Магомеда Адиева сыграют дома с другой командой, удачно проведшей первые игры нового сезона, — калининградской «Балтикой».