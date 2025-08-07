Матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» 8 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Тольяттинский и махачкалинский клубы неплохо начали новый сезон. «Акрон» в четырех матчах ни разу не проиграл: в чемпионате ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Спартаком» (1:1), а также крупная победа над «Сочи» (4:0), а в Пути РПЛ Кубка России — победа над «Балтикой» (2:1). Клуб из Дагестана в 1-м туре уступил в памятном матче московскому «Спартаку» в гостях (0:1), а затем сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и дважды выиграл с одним и тем же счетом 1:0 у «Пари НН» в Кубке и «Ахмата» в чемпионате.