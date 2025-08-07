Матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» 8 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:00 мск на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Главный арбитр матча — Ранэль Зияков (Набережные Челны). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Тольяттинский и махачкалинский клубы неплохо начали новый сезон. «Акрон» в четырех матчах ни разу не проиграл: в чемпионате ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Спартаком» (1:1), а также крупная победа над «Сочи» (4:0), а в Пути РПЛ Кубка России — победа над «Балтикой» (2:1). Клуб из Дагестана в 1-м туре уступил в памятном матче московскому «Спартаку» в гостях (0:1), а затем сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1) и дважды выиграл с одним и тем же счетом 1:0 у «Пари НН» в Кубке и «Ахмата» в чемпионате.
Обе команды, которые в прошлом сезоне дебютировали в РПЛ и успешно решили задачу сохранения прописки в высшем дивизионе, в этот раз претендуют на статус крепких середняков, а уж вылетать точно не собираются. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Матч интересен как противостояние двух известных форвардов. Гамид Агаларов, выступая за «Уфу», три года назад стал лучшим бомбардиром чемпионата, затем ушел в тень, но, вернувшись под крыло Шамиля Газизова, теперь в Дагестане, забил 11 мячей в РПЛ и Кубке в прошлом сезоне, а нынешний начал с двух победных голов подряд. Но и легенда российского футбола Артем Дзюба тоже не уходит с поля без забитых мячей две игры подряд. Кто из них продлит результативную серию?
Стилистически же в Каспийске сыграют две разные команды. Махачкалинцы делают ставку на строгую игру в обороне с нечастыми контратаками, а тольяттинцы — на комбинационный атакующий футбол. Соперники встречались друг с другом шесть раз, и по личным встречам выгоднее смотрится «Акрон»: 4 победы и 2 ничьих. «Динамо» пока ни разу не удалось выиграть у волжан.
Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу махачкалинского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2,55, а победа «Акрона» оценивается в 3,20. Ничейный исход идет за 3,10. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1,60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2,43.