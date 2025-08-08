Ричмонд
Игнатьев: Черчесов надевает на себя хомут, возглавив «Ахмат»

Известный российский специалист, экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о назначении в грозненский «Ахмат» Станислава Черчесова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

6 августа грозненский «Ахмат» объявил о назначении на пост главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Хорошо оцениваю назначение Станислава Черчесова в “Ахмат”. Я его поздравил вчера, но нужно ли поздравлять в данном случае? Ведь он надевает на себя хомут. Это профессиональный тренер, у которого чешутся руки. Российскому футболу нужно, чтобы Черчесов был востребован, как и другие специалисты. Я желаю ему удачи и успехов. Возможно, “Ахмат” сейчас не поднимется высоко при Черчесове — важно, чтобы команда удержалась в РПЛ, а Станислав сформировал свое видение игры клуба», — приводит слова Бориса Игнатьева «Чемпионат».

«Ахмат» потерпел поражения в первых трех турах Российской Премьер-лиги сезона-2025/26, после чего был отправлен в отставку главный тренер Александр Сторожук. 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ грозненцы дома сыграют с петербургским «Зенитом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Станислав Черчесов с сентября 2011-го по май 2013 года уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.

Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.

Борису Игнатьеву 84 года. Он возглавлял сборную России с 1996-го по 1998 год.