Игнатьев: Черчесов надевает на себя хомут, возглавив «Ахмат»

«Хорошо оцениваю назначение Станислава Черчесова в “Ахмат”. Я его поздравил вчера, но нужно ли поздравлять в данном случае? Ведь он надевает на себя хомут. Это профессиональный тренер, у которого чешутся руки. Российскому футболу нужно, чтобы Черчесов был востребован, как и другие специалисты. Я желаю ему удачи и успехов. Возможно, “Ахмат” сейчас не поднимется высоко при Черчесове — важно, чтобы команда удержалась в РПЛ, а Станислав сформировал свое видение игры клуба», — приводит слова Бориса Игнатьева «Чемпионат».