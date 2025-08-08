Писарский может оспорить в CAS отстранение от футбола

Как сообщает РИА Новости, РФС предоставит нападающему Владимиру Писарскому полный текст решения апелляционного комитета организации в течение 25 дней, после чего тот сможет обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Ранее адвокат Писарского Антон Смирнов заявил о том, что его клиент оспорит решение апелляционного комитета РФС в CAS. Он отметил, что у защиты будет 21 день на обжалование с момента получения полного текста решения. Таким образом, апелляция может быть подана не позднее 21 сентября.
РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге, в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.
Писарскому 29 лет. Ранее, помимо «Крыльев Советов» и «Сочи», форвард выступал за «Иртыш» и «Оренбург». В активе Владимира Писарского 1 матч за сборную России — в ноябре 2022 он вышел на поле в игре против команды Таджикистана. Он стал первым футболистом в истории «Оренбурга», сыгравшим в составе национальной команды России.