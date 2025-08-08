Писарский может оспорить в CAS отстранение от футбола

Ранее адвокат Писарского Антон Смирнов заявил о том, что его клиент оспорит решение апелляционного комитета РФС в CAS. Он отметил, что у защиты будет 21 день на обжалование с момента получения полного текста решения. Таким образом, апелляция может быть подана не позднее 21 сентября.