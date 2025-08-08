«Спартак» предложил «Локомотиву» за Самошникова 300 млн рублей

«Идут переговоры. Илья тренируется, готовится к игре. На матч с Нижним Новгородом он не летал, потому что у него был дискомфорт в приводящей мышце, и просто не стали рисковать. Я считаю, что он один из лучших на своей позиции в стране, если не лучший. Конечно, к нему всегда будет интерес. С другими клубами тоже было общение. Но задачи уходить из “Локомотива” нет — это вопрос того, договорятся ли клубы. Ясности по срокам как таковой нет. Есть много нюансов. Илюха готовится, тренируется и играет. Сейчас клубы общаются», — сказал агент футболиста Алексей Бабырь.