«Спартак» предложил «Локомотиву» за Самошникова 300 млн рублей

«Спартак» сделал предложение «Локомотиву» о трансфере защитника Илью Самошникова. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «красно-белые» предложили «железнодорожникам» за 27-летнего защитника 3,2 млн евро (300 млн рублей). «Локомотив» ответил отказом — на фоне возможного ужесточения лимита на легионеров в клубе рассчитывает получить за Самошникова не менее 5 млн евро (465 млн рублей).

По информации журналиста Ивана Карпова, переговоры по переходу Самошникова возобновятся на следующей неделе после очной встречи команд. «Спартак» готов увеличить свое предложение до 4 млн евро (370 млн рублей) и предложить игроку трехлетний контракт. Кроме того, «красно-белые» уже запланировали для Самошникова официальное медицинское обследование.

«Идут переговоры. Илья тренируется, готовится к игре. На матч с Нижним Новгородом он не летал, потому что у него был дискомфорт в приводящей мышце, и просто не стали рисковать. Я считаю, что он один из лучших на своей позиции в стране, если не лучший. Конечно, к нему всегда будет интерес. С другими клубами тоже было общение. Но задачи уходить из “Локомотива” нет — это вопрос того, договорятся ли клубы. Ясности по срокам как таковой нет. Есть много нюансов. Илюха готовится, тренируется и играет. Сейчас клубы общаются», — сказал агент футболиста Алексей Бабырь.

Самошников перешел в «Локомотив» летом 2023 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. 27-летний защитник провел за «железнодорожников» 70 матчей, в которых забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Также на счету Самошникова четыре матча за сборную России и гол в ворота сборной Сирии (4:0).

«Спартак» и «Локомотив» сыграют между собой на «РЖД Арене» в субботу, 9 августа. Начало матча — в 18:00 по московскому времени.