Агент Кисляка о топ-лигах: Бридж-трансфер в Турцию — это шанс

— Недавно посмотрел статистику по Transfermarkt: всего порядка 60 переходов за сумму 20+ миллионов евро в это трансферное окно. Из них больше половины, если не ошибаюсь — внутрианглийские темы. И остается 20 других переходов за 20+ миллионов. Все это люди с европейским гражданством, либо прям вот реально звезды. Я Кисляка считаю восходящей европейской, а может быть, и мировой звездой. На мой взгляд, после Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время. Очень сложно сделать международный трансфер. Крайне сложно.
— И все же — возможно, так ведь?
— Европа нас и так не смотрела, потому что там всегда воспринимали российских футболистов как сытых котов, которые получают большие деньги, не соответствующие их мастерству. А теперь на это накладывается политическая обстановка: полная отмена. Мы живем в сложное время.
Один мой товарищ, который занимается агентским бизнесом в Европе, разговаривал с «Зальцбургом». Они сказали: «Слышали об этом парне, но Россия для нас закрыта». Для Англии мы закрыты, для Германии тоже. И когда, например, кто-то хочет уехать в Европу, я считаю, что бридж-трансфер в ту же Турцию — это определенный шанс для игрока, — приводит слова агента «РБ Спорт».
Матвей Кисляк — 20-летний воспитанник ЦСКА, выступающий на позиции центрального полузащитника. За основную команду он провел 47 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.
ЦСКА в стартовых трех турах Российской Премьер-лиги сезона 2025/26 набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. 9 августа в рамках 4-го тура РПЛ армейцы на домашней арене примут футболистов казанского «Рубина».