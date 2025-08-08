Агент Кисляка о топ-лигах: Бридж-трансфер в Турцию — это шанс

— Недавно посмотрел статистику по Transfermarkt: всего порядка 60 переходов за сумму 20+ миллионов евро в это трансферное окно. Из них больше половины, если не ошибаюсь — внутрианглийские темы. И остается 20 других переходов за 20+ миллионов. Все это люди с европейским гражданством, либо прям вот реально звезды. Я Кисляка считаю восходящей европейской, а может быть, и мировой звездой. На мой взгляд, после Головина это лучшее, что случилось в ЦСКА. Но давайте не забывать, какое сейчас время. Очень сложно сделать международный трансфер. Крайне сложно.