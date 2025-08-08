Матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Рубина» изменений летом было гораздо меньше, но и подопечные Рашида Рахимова могут быть довольны стартом. Очков в таблице РПЛ у казанцев на два больше, чем у ЦСКА, благодаря победам над «Ахматом» (2:0) и «Сочи» (2:1). С «Зенитом» тоже добыта ничья (2:2), а еще в Кубке обыгран «Оренбург». То есть, у «Рубина», как и у армейцев, в новом сезоне пока нет поражений. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.