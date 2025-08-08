Матч ЦСКА — «Рубин» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:45 мск на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главный арбитр матча — Владимир Москалев (Воронеж). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
У Фабио Челестини, который возглавил ЦСКА после неожиданного бегства Марко Николича этим летом, практически не было времени на знакомство с командой, и с учетом этого обстоятельства старт сезона для армейцев стоит признать успешным: победа в Суперкубке над «Краснодаром» (1:0), виктории против «Ахмата» в чемпионате и «Локомотива» в Кубке с одинаковым счетом 2:1 и две ничьи в рамках сложных выездов в Оренбург (0:0) и Санкт-Петербург (1:1).
У «Рубина» изменений летом было гораздо меньше, но и подопечные Рашида Рахимова могут быть довольны стартом. Очков в таблице РПЛ у казанцев на два больше, чем у ЦСКА, благодаря победам над «Ахматом» (2:0) и «Сочи» (2:1). С «Зенитом» тоже добыта ничья (2:2), а еще в Кубке обыгран «Оренбург». То есть, у «Рубина», как и у армейцев, в новом сезоне пока нет поражений. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
И ЦСКА, и «Рубину» нужно кадровое усиление — оба тренера говорят об этом на пресс-конференциях, но у казанского клуба хотя бы есть супербомбардир. Албанец Мирлинд Даку так и не перешел летом в «Зенит», но совершенно не расстроился, а наоборот забил уже три мяча в трех турах. Удастся ли теперь забить Игорю Акинфееву в Москве? Если не учитывать Кубок, где ЦСКА прошлой осенью дома обыграл «Рубин» со счетом 3:0, последние четыре очные встречи ЦСКА и «Рубина» завершились вничью, причем чаще всего соперники обменивались голами.
Букмекеры отдают предпочтение московскому клубу. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1,77, а шансы «Рубина» оценили в 4,50. Ничья идет с коэффициентом 3,80. По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2,00, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 1,80. Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу клуба из Москвы за 7,00.