Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

После трех туров РПЛ у «Зенита» лишь 5 очков после победы над «Ростовом» (2:1) и двух ничейных результатов в матчах с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). Впрочем, у «Ахмата» дела еще хуже: ни одного очка и три поражения от «Рубина» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинского «Динамо» (0:1). Эти результаты привели к увольнению главного тренера Александра Сторожука. 6 августа клуб объявил о возвращении на этот пост бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который работал с грозненским клубом в 2011−13 годах, когда команда носила имя «Терек».