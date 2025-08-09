Матч «Ахмат» — «Зенит» 9 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 20:30 мск на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Главный арбитр матча — Евгений Буланов (Саранск). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Встреча «Ахмата» и «Зенита» в Грозном станет второй за последние 10 дней, потому что команды попали в одну группу Пути РПЛ Кубка России. 30 июля петербуржцы добились выездной победы со счетом 2:1. Уже к 9-й минуте гости усилиями Арсена Адамова и Лусиано Гонду повели 2:0, а на 82-й минуте Мохамед Конате установил окончательный счет, реализовав пенальти за игру рукой Александра Соболева.
После трех туров РПЛ у «Зенита» лишь 5 очков после победы над «Ростовом» (2:1) и двух ничейных результатов в матчах с «Рубином» (2:2) и ЦСКА (1:1). Впрочем, у «Ахмата» дела еще хуже: ни одного очка и три поражения от «Рубина» (0:2), ЦСКА (1:2) и махачкалинского «Динамо» (0:1). Эти результаты привели к увольнению главного тренера Александра Сторожука. 6 августа клуб объявил о возвращении на этот пост бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который работал с грозненским клубом в 2011−13 годах, когда команда носила имя «Терек».
Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом матча. Коэффициент на победу вице-чемпионов России в Грозном установлен на отметке 1,60. Но победу «Ахмат» в дебютном матче Черчесова принимают ставки с коэффициентом 5,60. Ничья идет за 4,00.