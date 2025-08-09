Испытание для Слуцкого, «Локомотив» — «Спартак» и возвращение Черчесова в РПЛ: что смотреть сегодня

Футбол. Китайская Суперлига. 20-й тур. «Шанхай Шеньхуа» — «Шанхай Порт»
14:35. Где смотреть: ВидеоСпортс''
«Шанхай» Слуцкого лидирует в турнирной таблице чемпионата Китая и имеет прекрасную возможность выбить своих соседей из чемпионской гонки. В случае победы «Шеньхуа» получит комфортное семиочковое преимущество над «Портом» и заключительная часть сезона сведется к противостоянию с «Чэнду Жунчэн». Слуцкий отлично знает соперника — за полтора года в Китае он семь раз встречался с «Шанхай Порт», проиграв лишь однажды. В предыдущем матче «Шеньхуа» показал чемпионский характер, уйдя от поражения со счета 0:3. «Шанхай Порт» точно подобных ошибок не простит — команда Кевина Муската находится в отличной форме и лучше всех в лиге играет на выезде. Без сомнений, нас ждет крайне захватывающая и эмоциональная игра.
Футбол. РПЛ. 4-й тур. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)
15:45. Где смотреть: «Матч Премьер».
Обе команды неплохо стартовали в новом сезоне, успешно пройдя испытание «Зенитом». ЦСКА пока оставляется приятное впечатление при новом тренере Фабио Челестини, однако чрезмерное количество трансферов на выход серьезно настораживает. Казанцы и вовсе выдали свой лучший старт после возвращения в РПЛ — во многом за счет голевых свершений Мирлинда Даку, который вновь заявляет о себе как об одном из главных фаворитов бомбардирской гонки. «Рубин» не может выиграть ЦСКА уже пять лет и, возможно, пришло время прервать эту затянувшуюся серию. В любом случае, на «ВЭБ-Арене» команды практически всегда обмениваются голами, поэтому предстоящий матч обещает быть весьма боевым.
Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Локомотив» (Москва) — «Спартак» (Москва)
18:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
Главное блюдо четвертого тура РПЛ — московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». «Железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу и пока остаются единственной командой, которая не теряла очки. При этом команда Михаила Галактионова успела съездить в гости к действующему чемпиону «Краснодару» и огорчить местную публику. Что касается «Спартака», то у него сезон пока складывается неудачно — команда идет на 11-м месте. Над Деяном Станковичем сгустились тучи и поражение в предстоящей игре может еще больше подогреть разговоры о его скорой отставке. Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в последние годы выдаются крайне богатыми на голы — в пяти последних матчах было забито 24 мяча. Уверены, что и в этот раз команды не подведут зрителей, подарив им зрелищную и событийную игру.
Футбол. РПЛ. 4-й тур. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
20:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов внезапно возглавил «Ахмат», который провалил старт сезона, проиграв все четыре игры. Первая игра — и сразу самая серьезная проверка. «Зенит» уже дважды терял очки в новом сезоне и будет из-за всех сил пытаться наверстать упущенное. Петербуржцы с марта не проигрывают на выезде, а пять их последних выездов в Грозный заканчивались победами. С учетом текущей формы «Ахмата», эта серия с высокой долей вероятностью продолжится. Тем не менее, будет интересно посмотреть на Черчесова, который возвращается в РПЛ спустя долгие десять лет. Возможно, ему удастся поставить перед Семаком непростые тактические задачи и доставить «Зениту» серьезные проблемы.
Футбол. МЛС. «Монреаль» — «Атланта Юнайтед»
02:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
Команда Алексея Миранчука, очевидно находящаяся в кризисе, отправляется в гости к худшей команде Восточной конференции. Три дня назад «Атланта» при непосредственном участии россиянина уверенно обыграла мексиканский «Атлас» (4:1) в матче Кубка лиг, прервав тем самым десятиматчевую серию без побед. Теперь перед командой стоит задача перенести этот позитивный импульс в МЛС, хоть и шансы на плей-офф остаются сугубо математическими. Задача отыграть за 10 матчей 14 очков представляется предельно сложной, но попытаться все еще можно. Матчи между «Монреалем» и «Атлантой» исторически получаются очень результативными — 8 из 10 последних игр заканчивались с тремя или более забитыми мячами. Поэтому включить этот матч ночью представляется не самой плохой идеей.