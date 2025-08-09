Испытание для Слуцкого, «Локомотив» — «Спартак» и возвращение Черчесова в РПЛ: что смотреть сегодня

Главное блюдо четвертого тура РПЛ — московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». «Железнодорожники» возглавляют турнирную таблицу и пока остаются единственной командой, которая не теряла очки. При этом команда Михаила Галактионова успела съездить в гости к действующему чемпиону «Краснодару» и огорчить местную публику. Что касается «Спартака», то у него сезон пока складывается неудачно — команда идет на 11-м месте. Над Деяном Станковичем сгустились тучи и поражение в предстоящей игре может еще больше подогреть разговоры о его скорой отставке. Дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» в последние годы выдаются крайне богатыми на голы — в пяти последних матчах было забито 24 мяча. Уверены, что и в этот раз команды не подведут зрителей, подарив им зрелищную и событийную игру.