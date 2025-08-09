Матч «Оренбург» — «Краснодар» 10 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 15:30 мск на стадионе «Газовик». Главный арбитр матча — Алексей Сухой (Люберцы). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
На старте сезона действующие чемпионы не впечатляли результатами, уступив ЦСКА в Суперкубке России и потерпев домашние поражения от «Локомотива» в чемпионате и «Крыльев» — в Кубке. Но 3-й тур изменил ситуацию для «быков» в лучшую сторону: «Краснодар» справился с одним из прямых конкурентов, московским «Динамо», выиграв 1:0 и ничего не дав создать команде Валерия Карпина у своих ворот. Теперь краснодарцев ждет второй выезд в сезоне — в первом они не испытали проблем в Казани с «Пари НН» (3:0).
«Оренбург» этим летом готовился к выступлению в Первой лиге, но в последний момент команда Владимира Слишковича была возвращена в высший дивизион. В четырех стартовых матчах (три в РПЛ, один — в Кубке) у оренбуржцев нет побед, но есть два ничейных результата против ЦСКА и махачкалинского «Динамо», а значит, два очка в таблице и место выше зоны вылета. Результаты матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры видят гостей фаворитами: коэффициент на победу «Краснодара» установлен на низкой отметке 1,43, в то время как ничья оценивается в 4,90, а победа «Оренбурга» — 6,80. От игру ждут достаточно большого числа голов, судя по коэффициенту 1,57 на тотал больше 2.5 и 2,30 — на тотал меньше 2.5. Не менее двух мячей, вероятнее всего, удастся забить «Краснодару», судя по тоталу гостей больше 1.5 в 1,46. При этом от «Краснодара» не ждут матча на ноль: тотал «Оренбурга» больше 0.5 предложен с коэффициентом 1,61.