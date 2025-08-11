«Саутгемптон» готов платить Сперцяну около 2 млн евро в год

По информации источника, речь идет о чистой зарплате после уплаты налогов. Кроме того, зарплата 25-летнего футболиста может существенно вырасти в случае выхода «святых» в АПЛ.
По информации журналиста Ивана Карпова, на минувших выходных «Саутгемптон» направил официальное предложение «Краснодару» о трансфере Сперцяна за 12 млн евро.
Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за «быков» 149 матчей, в которых забил 45 мячей и отдал 35 голевых передач.
В прошлом сезоне Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
По итогам минувшего сезона «Саутгемптон» стал худшей командой в АПЛ, набрав всего 12 очков в 38 матчах, и второй раз за три года вылетел в Чемпионшип.