Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
4.92
Футбол. Первая лига
20:00
КАМАЗ
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.10
П2
2.43
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Уфа
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2

Суперкомпьютер назвал ЦСКА фаворитом сезона в РПЛ

Суперкомпьютер изменил свой прогноз относительно старта сезона РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным Opta Sports, главным фаворитом РПЛ на данный момент является московский ЦСКА (25%). На втором месте идет «Локомотив» (24,6%), на третьем — петербургский «Зенит» (21,2%). Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 40%.

Далее идут действующий чемпион РПЛ «Краснодар» (19,6%), московские «Динамо» (3,7%) и «Спартак» (2,9%).

Источник: Opta

Напомним, после четырех туров РПЛ лидирует «Локомотив», набравший 12 очков из 12 возможных. На втором месте «Краснодар», третье — у «Крыльев Советов». Единственной командой, не набравшей пока очков в чемпионате остается «Пари НН».

«Зенит», имея на своем счету 5 очков, выдал худший старт сезона в лиге с 2008 года. До сезона-2024/2025 «Зенит» становился чемпионом шесть раз подряд.