Суперкомпьютер назвал ЦСКА фаворитом сезона в РПЛ

По данным Opta Sports, главным фаворитом РПЛ на данный момент является московский ЦСКА (25%). На втором месте идет «Локомотив» (24,6%), на третьем — петербургский «Зенит» (21,2%). Перед стартом сезона шансы «Зенита» оценивались в 40%.
Далее идут действующий чемпион РПЛ «Краснодар» (19,6%), московские «Динамо» (3,7%) и «Спартак» (2,9%).
Напомним, после четырех туров РПЛ лидирует «Локомотив», набравший 12 очков из 12 возможных. На втором месте «Краснодар», третье — у «Крыльев Советов». Единственной командой, не набравшей пока очков в чемпионате остается «Пари НН».
«Зенит», имея на своем счету 5 очков, выдал худший старт сезона в лиге с 2008 года. До сезона-2024/2025 «Зенит» становился чемпионом шесть раз подряд.