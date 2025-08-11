Суперкомпьютер назвал ЦСКА фаворитом сезона в РПЛ

Напомним, после четырех туров РПЛ лидирует «Локомотив», набравший 12 очков из 12 возможных. На втором месте «Краснодар», третье — у «Крыльев Советов». Единственной командой, не набравшей пока очков в чемпионате остается «Пари НН».