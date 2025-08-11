Дегтярев призвал РПЛ ориентироваться на потолок зарплат в КХЛ

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб “Амур”, я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».
На данный момент в КХЛ установлен жесткий потолок в размере 900 млн рублей. Также в лиге существует пол зарплат, установленный на отметке 475 млн рублей. Каждая команда лиги обязана тратить на зарплаты всех своих игроков сумму, которая превышает пол и не превышает потолок. В сезоне-2027/28 КХЛ планирует увеличить потолок зарплат до 1 млрд рублей, пол — до 600 млн рублей.
Самым высокооплачиваемым игроком КХЛ является канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, чья годовая зарплата составляет 110 млн рублей (1,2 млн евро). В РПЛ по этому показателю лидирует колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос (5 млн евро).
По информации журналиста Ивана Карпова, потолок зарплат в РПЛ может быть введен уже в следующем сезоне.
На прошлой неделе Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Планируется, что на поле будут находиться не более пяти иностранных игроков, а в заявке — не более десяти. Соответствующий приказ должен быть подписан до конца года. Сейчас клубы РПЛ могут заявлять до 13 легионеров и одновременно выпускать на поле восемь иностранцев.