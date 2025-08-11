Дегтярев призвал РПЛ ориентироваться на потолок зарплат в КХЛ

«Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб “Амур”, я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь подешевле. А то некоторые договорились до того, что наши российские футболисты из-за ужесточения лимита будут требовать больше зарплаты. Что вы несете? С какого перепугу? Если у вас, конечно, бюджет не ограничен, нужно освоить денежки вместе с агентами, все поделить, расписать — пожалуйста», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».