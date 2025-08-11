«Это явка с повинной». Министр спорта — о ситуации с «Химками»

«Организационные формы некоторых клубов на примере “Химок” — это же безобразие. АНО “Химки” — это некоммерческая организация. Какой-то товарищ себя называет инвестором — клуб сейчас в тяжелом положении, пишут письма в прокуратуру, — а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость. Что это такое — инвестор в некоммерческой организации? Это тоже явка с повинной, это вопрос правоохранительных органов.



Если ты называешь себя инвестором, а это экономический термин, значит у тебя есть деньги, которые ты вкладываешь с целью получения прибыли. Если ты их вкладываешь в некоммерческую организацию, значит ты прибыль получаешь каким образом? Нарушая закон, выводя деньги из общественной некоммерческой организации. Ну это же очевидные вещи. Вы или плавки оденьте, или крестик снимите, как в анекдоте. Это про наш футбол, это же диагноз. Поэтому порядок будем наводить. Все знают, у кого где рыло в пушку, и я благодарю правоохранителей, они тоже подключились к диалогу в российском футболе», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».