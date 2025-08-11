Ричмонд
«Это явка с повинной». Министр спорта — о ситуации с «Химками»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию вокруг подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

28 мая «Химки» объявили о снятии с РПЛ. Подмосковный клуб не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон из-за долгов в размере 1,2 млрд рублей. Спустя три недели «Химки» официально прекратили свое существование.

Позднее сотрудники «Химок» написали на имя Дегтярева и президента РФС Александра Дюкова открытое письмо с претензиями в адрес бывшего инвестора клуба Садыгова.

«Организационные формы некоторых клубов на примере “Химок” — это же безобразие. АНО “Химки” — это некоммерческая организация. Какой-то товарищ себя называет инвестором — клуб сейчас в тяжелом положении, пишут письма в прокуратуру, — а он чистенький и беленький. Не знаю, где он. Это же дикость. Что это такое — инвестор в некоммерческой организации? Это тоже явка с повинной, это вопрос правоохранительных органов.

Если ты называешь себя инвестором, а это экономический термин, значит у тебя есть деньги, которые ты вкладываешь с целью получения прибыли. Если ты их вкладываешь в некоммерческую организацию, значит ты прибыль получаешь каким образом? Нарушая закон, выводя деньги из общественной некоммерческой организации. Ну это же очевидные вещи. Вы или плавки оденьте, или крестик снимите, как в анекдоте. Это про наш футбол, это же диагноз. Поэтому порядок будем наводить. Все знают, у кого где рыло в пушку, и я благодарю правоохранителей, они тоже подключились к диалогу в российском футболе», — сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

«Химки» были основаны в 1997 году и провели в РПЛ в общей сложности семь сезонов. В минувшем сезоне подмосковный клуб занял 12-е место.

Последние годы существования «Химок» их главным инвестором был бизнесмен Туфан Садыгов, который в декабре 2024 года был арестован по делу о мошенничестве. Спустя полтора месяца он был освобожден из-под домашнего ареста под залог.

В июне стало известно, что Садыгов купил контрольный пакет акций клуба второй турецкой лиги «Серик Беледиеспор», в который перешли сразу несколько бывших игроков «Химок», включая его сына Илью. Команду возглавил экс-главный тренер «красно-черных» Сергей Юран.